Син російського мільярдера і ветерана КДБ присягнув королеві Великої Британії (відео)

Наприкінці листопада Євген Лебедєв отримав від королеви Єлизавети II титул барона з Хемптона і Сибіру

Син російського мільярдера й ветерана КДБ Олександра Лебедєва Євген склав присягу на вірність британській королеві Єлизаветі II і став довічним членом Палати лордів. Про це повідомила журналістка видання The Guardian Керол Кадволладр у своєму Twitter.

«Я щиро заявляю, що буду вірний і відданий Її Величності королеві Єлизаветі, її спадкоємцям і наступникам, відповідно до закону», – каже Лебедєв на присязі.

December 17, 2020. Lord Lebedev of Hampton & Siberia takes his seat in the House of Lords. pic.twitter.com/lqnp8NWvfL — Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) December 17, 2020

Наприкінці листопада Євген Лебедєв отримав від королеви Єлизавети II титул барона з Хемптона і Сибіру. У липні цього року прем'єр Британії Борис Джонсон представив Лебедєва до довічного перства в Палаті лордів.

Родина та статки Євгена Лебедєва

Нині Євген Лебедєв – 40-річний британський бізнесмен, видавець і благодійник російського походження.

Його батько Олександр Лебедєв в 1980-і роки служив у КДБ. У 1987 році він вирушив на роботу до Лондона і взяв з собою семирічного сина Євгена. З того часу Лебедєв-молодший живе в британській столиці, а в 2010 році він отримав британське громадянство.

Разом з батьком Лебедєв-молодший володіє компанією Lebedev Holdings Ltd. Він також є співвласником ресторану японської кухні в Лондоні Sake no Hana і бутик-готелю Palazzo Terra Nova в Італії.

Євген Лебедєв із батьком

Євген Лебедєв має гарні стосунки з прем'єром Борисом Джонсоном: в ЗМІ неодноразово з'являлися їхні спільні фото зі святкових заходів і вечірок. Зокрема, Джонсон був на вечірці, яку організував Лебедєв незабаром після перемоги консерваторів на виборах.

Євген Лебедєв та Борис Джонсон у 2009 році. Фото: David M Benett

У липні Борис Джонсон представив список з 36 людей, які отримають перство за рішенням королеви Єлизавети II. Крім Лебедєва, в списку був і брат прем'єра Джо Джонсон, який торік залишив уряд, пояснивши це рішення незгодою з позицією свого брата щодо брекзиту.

Список викликав бурхливу критику з боку політиків і журналістів. Наприклад, депутат Палати громад від Шотландської національної партії Пітер Вішарт звинуватив прем'єра в «роздачі довічних місць у Палаті лордів своїм дружкам», а оглядач Guardian Джон Грейс і зовсім назвав складений Джонсоном перелік повною безсоромністю.

Сам Євген Лебедєв відповів на цю критику статтею для видання Daily Mail, в якій зізнався, що він відчуває величезну гордість за те, що став першим російським пером.

Він відкинув всі звинувачення ЗМІ у зв'язках з Кремлем, стверджував, що ніколи не давав грошей консервативній партії.

Скандали в Україні

Олександр Лебедев мав історію розвитку бізнесу в Україні. Його компанія володіла кількома готельними об'єктами в Криму, а також сім років фактично керувала готелем «Україна» в Києві.

У 2004 році його компанія заволоділа готелем, проте правоохоронці дуже швидко почали оскаржувати передачу комплексу бізнесмену.

За президентства Віктора Януковича у 2011 році держава забрала назад «Україну» у Лебедєва, а компанії бізнесмена не змогли захистити свої інтересу в суді. Сам бізнесмен того ж року заявив, що віддав усі готельні бізнеси в Україні «лондонським інвесторам».

Вже в 2014 році одразу після Революції Гідності Олександр Лебедєв публічно звинуватив голову адміністрації президента часів Януковича Сергія Льовочкіна та голову Державного управління справами Януковича Андрія Кравця у корупції навколо готелю «Україна». Він написав у Twitter, що чиновники отримували від готелю щомісячний відкат у 100 тисяч доларів.

Він розмірковував, чи нова влада продовжить цю практику. Обидва політики заперечили звинувачення, а Андрій Кравець опублікував спеціальне пояснення.

«Хочу нагадати, що на початку 2000-х Олександр Лебедєв незаконно, як висловлюються в його колах, «віджав» готель в української держави. Повернути її в держвласність намагався ще президент Віктор Ющенко. І тільки у 2012 році, після численних судових процесів, це вдалося зробити», – заявив пан Кравець.

Ексчиновник додав, що Лебедєв посилав своїх людей до українських чиновників і пропонував хабар за сприяння у поверненні готелю у приватну власність російського бізнесмена.