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    Син російського мільярдера і ветерана КДБ присягнув королеві Великої Британії (відео)

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    <span><span id="docs-internal-guid-a65c6a7a-7fff-7021-f48b-382a09ff79d4"><span><span>Лебедєв </span></span></span>володіє компанією Lebedev Holdings, яка випускає газети The Independent і Evening Standard</span> - Син російського мільярдера і ветерана КДБ присягнув королеві Великої Британії (відео)
    Лебедєв володіє компанією Lebedev Holdings, яка випускає газети The Independent і Evening Standard
    Фото: The Siberian Times/Twitter

    Наприкінці листопада Євген Лебедєв отримав від королеви Єлизавети II титул барона з Хемптона і Сибіру

    Син російського мільярдера й ветерана КДБ Олександра Лебедєва Євген склав присягу на вірність британській королеві Єлизаветі II і став довічним членом Палати лордів. Про це повідомила журналістка видання The Guardian Керол Кадволладр у своєму Twitter.

    «Я щиро заявляю, що буду вірний і відданий Її Величності королеві Єлизаветі, її спадкоємцям і наступникам, відповідно до закону», – каже Лебедєв на присязі.

    Наприкінці листопада Євген Лебедєв отримав від королеви Єлизавети II титул барона з Хемптона і Сибіру. У липні цього року прем'єр Британії Борис Джонсон представив Лебедєва до довічного перства в Палаті лордів.

    Родина та статки Євгена Лебедєва

    Нині Євген Лебедєв – 40-річний британський бізнесмен, видавець і благодійник російського походження.

    Його батько Олександр Лебедєв в 1980-і роки служив у КДБ. У 1987 році він вирушив на роботу до Лондона і взяв з собою семирічного сина Євгена. З того часу Лебедєв-молодший живе в британській столиці, а в 2010 році він отримав британське громадянство.

    Разом з батьком Лебедєв-молодший володіє компанією Lebedev Holdings Ltd. Він також є співвласником ресторану японської кухні в Лондоні Sake no Hana і бутик-готелю Palazzo Terra Nova в Італії.

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    Євген Лебедєв із батьком

    Євген Лебедєв має гарні стосунки з прем'єром Борисом Джонсоном: в ЗМІ неодноразово з'являлися їхні спільні фото зі святкових заходів і вечірок. Зокрема, Джонсон був на вечірці, яку організував Лебедєв незабаром після перемоги консерваторів на виборах.

    11Євген Лебедєв та Борис Джонсон у 2009 році. Фото: David M Benett

    У липні Борис Джонсон представив список з 36 людей, які отримають перство за рішенням королеви Єлизавети II. Крім Лебедєва, в списку був і брат прем'єра Джо Джонсон, який торік залишив уряд, пояснивши це рішення незгодою з позицією свого брата щодо брекзиту.

    Список викликав бурхливу критику з боку політиків і журналістів. Наприклад, депутат Палати громад від Шотландської національної партії Пітер Вішарт звинуватив прем'єра в «роздачі довічних місць у Палаті лордів своїм дружкам», а оглядач Guardian Джон Грейс і зовсім назвав складений Джонсоном перелік повною безсоромністю.

    Сам Євген Лебедєв відповів на цю критику статтею для видання Daily Mail, в якій зізнався, що він відчуває величезну гордість за те, що став першим російським пером.

    Він відкинув всі звинувачення ЗМІ у зв'язках з Кремлем, стверджував, що ніколи не давав грошей консервативній партії. 

    Скандали в Україні

    Олександр Лебедев мав історію розвитку бізнесу в Україні. Його компанія володіла кількома готельними об'єктами в Криму, а також сім років фактично керувала готелем «Україна» в Києві.

    У 2004 році його компанія заволоділа готелем, проте правоохоронці дуже швидко почали оскаржувати передачу комплексу бізнесмену.

    За президентства Віктора Януковича у 2011 році держава забрала назад «Україну» у Лебедєва, а компанії бізнесмена не змогли захистити свої інтересу в суді. Сам бізнесмен того ж року заявив, що віддав усі готельні бізнеси в Україні «лондонським інвесторам».

    Вже в 2014 році одразу після Революції Гідності Олександр Лебедєв публічно звинуватив голову адміністрації президента часів Януковича Сергія Льовочкіна та голову Державного управління справами Януковича Андрія Кравця у корупції навколо готелю «Україна». Він написав у Twitter, що чиновники отримували від готелю щомісячний відкат у 100 тисяч доларів.

    Він розмірковував, чи нова влада продовжить цю практику. Обидва політики заперечили звинувачення, а Андрій Кравець опублікував спеціальне пояснення.

    «Хочу нагадати, що на початку 2000-х Олександр Лебедєв незаконно, як висловлюються в його колах, «віджав» готель в української держави. Повернути її в держвласність намагався ще президент Віктор Ющенко. І тільки у 2012 році, після численних судових процесів, це вдалося зробити», – заявив пан Кравець.

    Ексчиновник додав, що Лебедєв посилав своїх людей до українських чиновників і пропонував хабар за сприяння у поверненні готелю у приватну власність російського бізнесмена.

    Теги: Росія олігархи Королева Єлизавета II Велика Британія КДБ Борис Джонсон
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