Син російського мільярдера і ветерана КДБ присягнув королеві Великої Британії (відео)

Син російського мільярдера й ветерана КДБ Олександра Лебедєва Євген склав присягу на вірність британській королеві Єлизаветі II і став довічним членом Палати лордів. Про це повідомила журналістка видання The Guardian Керол Кадволладр у своєму Twitter.

«Я щиро заявляю, що буду вірний і відданий Її Величності королеві Єлизаветі, її спадкоємцям і наступникам, відповідно до закону», – каже Лебедєв на присязі.

