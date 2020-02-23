Синдром Бужанського. Ще один «слуга народу» розкритикував мовний закон



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Олександр Ткаченко упевнений, що ухвалення мовного закону заклало багато ризиків – для суспільства загалом і для нових депутатів

«Слуги народу» незабаром розпочнуть дискусію щодо мовного питання

Голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що ухвалення мовного закону, яке відбулось в останні дні каденції минулої Ради, заклало багато ризиків – для суспільства загалом і для нових депутатів.

«Щодо цього мовного закону є питання, скажімо, штрафи за використання мови у сфері послуг», – сказав Олександр Ткаченко в інтерв’ю «Главкому».

За словами Ткаченка, нардепи на базі комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики розпочали підготовку до національного круглого столу щодо мовного питання. Таким чином законодавці хочуть знайти компромісний підхід, який би об’єднував країну.

«Це непросте питання. Ми будемо до цієї дискусії залучати фахівців, науковців, експертів. Тому, якщо розпочинати цю дискусію і йти вперед, то потрібно чітко усвідомлювати всі ризики, з якими ми можемо стикнутися. Така дискусія незабаром розпочнеться. Принаймні, вчені, до яких ми звернулися з такою ідеєю, відреагували: слава богу, нарешті можна почати. Суспільство давно вже чекає відвертої, але спокійної розмови з цього питання. Якщо робити зміни, то лише комплексно, не вибірково. Тому ми в цьому законі про медіа практично не торкалися мови», – сказав Ткаченко.

Ткаченко також прокоментував скандальні висловлювання продюсерка серіалів «1+1» Олени Єремєвої, яка заявила, що для неї непросто «знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав». Ткаченко переконаний, що її слова були вирвані з контексту. «Вона пояснювала економіку серіалів і яким чином вона працює. Олена не торкалася мовного питання», – переконує нардеп, який раніше керував холдингом «1+1» мільярдера Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, Рада ухвалила у другому читанні «мовний закон» – законопроєкт «Про функціонування української мови як державної» 25 квітня 2019 року. Закон підтримали 278 нардепів.

Скандальний нардеп зі «Слуги народу» Максим Бужанський розкритикував документ і запропонував Раді продовжити у школах викладання російською мовою до 2023 року.