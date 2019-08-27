Синоптик розповіла, коли в Україні спаде спека



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Однак, за даними синоптика Наталки Діденко, похолодання буде нетривалим

Погода в Україні буде спекотною, однак 29 серпня очікується похоладання. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її словами, до кінця тижня і на наступний в Україні переважатиме суха малохмарна повітряна маса.

«Єдиний виняток - можуть часом прибігати якісь вологі хмари на захід країни, проте нічого суттєвого також там не передбачається. Температура повітря буде високою. 28-го серпня - до спеки на заході та півдні, +28 +33 градуси. На півночі, сході та у більшості центральних областей очікується +24 +29 градусів», - сказано у повідомленні.

Але уже в четвер очікується похолодання.

«29 серпня на півночі та сході стане свіжіше, +22 +26 градусів. Проте надалі знову скрізь тепло або дуже тепло. У Києві середа обіцяє багато сонця, без опадів, +27 градусів. 29-го серпня у Києві очікується зниження температури повітря до +23 +25 градусів», - написала синоптик.

Однак Діденко запевнила, що надалі знову стовпчики термометрів поповзуть угору, і 1-2 вересня в Україні практично скрізь буде спекотно.