Синоптик розповіла, коли в Україні закінчиться бездощів'я



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За даними синоптика Наталки Діденко, вихідними, на межі літа й осені, 31 серпня -1 вересня, температура повітря підвищиться знову до спеки практично скрізь в Україні

Холодний атмосферний фронт завтра торкнеться північно-східної частини України. Проте повітря так висохло, що ніяких дощів цей фронт не принесе. Скрізь в Україні 29-го серпня буде сухо та сонячно. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«Проте ось Північ та Схід України відчують цей порив свіжішого повітря - стовпчики термометрів опустяться до +22+26 градусів, а подекуди на Сумщині та Харківщині навіть й до +20 градусів», - зазначила Діденко.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

За даними синоптика, у центральних областях - Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська - очікується +25+28 градусів.

На Півдні та Заході України буде найтепліше, упродовж дня +28+32 градуси.

Дощів, як не було, так і не буде.

У Києві 29-го серпня трохи посвіжіє, проте буде комфортно: найближчої ночі +14+17 градусів, завтра вдень +23+25 градуси.

Діденко зазначила, що вихідними, на межі літа й осені, 31 серпня -1 вересня, температура повітря підвищиться знову до спеки практично скрізь в Україні.

«За попередніми прогнозами, перший дощ замаячить нам 7-го вересня, аж у наступну суботу», - зазначила синоптик.