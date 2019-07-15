Синоптик розповіла, коли в Україну повернеться спека



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До чергової хвилі всенародного стогнання про спеку залишилося півтижня, насолоджуйтесь свіжим повітрям, - зазначає синоптик Наталка Діденко

Хмарний, із дощами, фронт, поступово переміщуватиметься у східному напрямку. Завтра, 16 липня, дощі найбільш ймовірні у східній частині України. Проте це не означає абсолютне сонечко на решті території - сонце все ж чергуватиметься із локальними дощами, хоча й незначними. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Космічні фото показуть нам, що Україна - у зоні атмосферних фронтів

«Температура повітря у вівторок. Найтепліше на Півдні - +24+28 градусів. Найхолодніше на Сході - +18+22 градуси. У більшості областей передбачається +20+25 градусів», - зазначила Діденко.

За даними синоптика, у Києві середина літа відзначається періодичними дощами. І завтра, 16 липня, є ймовірність невеликих опадів, але на сонце також розраховуйте.

Протягом дня у столиці очікується +21+23 градуси.

Надалі дощі з періодичними грозами пройдуть у західних та північних областях, температура повітря поступово підвищуватиметься.

У другій половині тижня, особливо вихідними, літо нарешті нам широко усміхнеться - вдень потепліє до +25+29 градусів, на Півдні до +30 градусів.

«До чергової хвилі всенародного стогнання про спеку залишилося півтижня - насолоджуйтесь свіжим повітрям», - підсумувала Діденко.