Уряд переніс робочі дні у 2022 році: коли будуть довгі вихідні

На 8 березня і День Конституції буде по чотири вихідних поспіль

У 2022 році українців чекають два періоди довгих вихідних

Кабінет Міністрів України у 2022 році переніс робочі дні з 7 на 12 березня та з 27 червня на 2 липня. Відповідне розпорядження ухвалене сьогодні на засіданні уряду. Таким чином на 8 березня і День Конституції буде по чотири вихідних поспіль.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту документа, перенесення робочих днів з понеділка 7 березня на суботу 12 березня; з понеділка 27 червня на суботу 2 липня стосується працівників, яким установлено п'ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями – в суботу та неділю.

Спеціальний режим роботи банків і їхніх установ у ці дні визначатиме Національний банк України.

Зазначається, що відпрацювання додаткових вихідних днів і відзначення свят заплановані в межах одного тижня; це не призведе до зменшення фонду заробітної плати, обсягів виробництва, надходжень бюджетних коштів тощо.

«Прийняття акта дозволить оптимізувати використання робочих днів та сприятиме плануванню громадянами свого дозвілля у святкові та неробочі дні», – наголошується у пояснювальній записці.

Нагадаємо, 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав на Майдані указ про заснування нового свята – Дня Української державності.

«Ми починаємо відзначати День Української Державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва – столиці Київської Русі – України, яку недарма називають місцем, де все починається… Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності – в день хрещення Київської Русі – України», – сказав Зеленський.