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    Уряд переніс робочі дні у 2022 році: коли будуть довгі вихідні

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    На 8 березня і День Конституції буде по чотири вихідних поспіль - Уряд переніс робочі дні у 2022 році: коли будуть довгі вихідні
    На 8 березня і День Конституції буде по чотири вихідних поспіль
    Фото з відкритих джерел

    У 2022 році українців чекають два періоди довгих вихідних

    Кабінет Міністрів України у 2022 році переніс робочі дні з 7 на 12 березня та з 27 червня на 2 липня. Відповідне розпорядження ухвалене сьогодні на засіданні уряду. Таким чином на 8 березня і День Конституції буде по чотири вихідних поспіль.

    Згідно з пояснювальною запискою до проєкту документа, перенесення робочих днів з понеділка 7 березня на суботу 12 березня; з понеділка 27 червня на суботу 2 липня стосується працівників, яким установлено п'ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями – в суботу та неділю.

    Спеціальний режим роботи банків і їхніх установ у ці дні визначатиме Національний банк України.

    Зазначається, що відпрацювання додаткових вихідних днів і відзначення свят заплановані в межах одного тижня; це не призведе до зменшення фонду заробітної плати, обсягів виробництва, надходжень бюджетних коштів тощо.

    «Прийняття акта дозволить оптимізувати використання робочих днів та сприятиме плануванню громадянами свого дозвілля у святкові та неробочі дні», – наголошується у пояснювальній записці.

    Нагадаємо, 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав на Майдані указ про заснування нового свята – Дня Української державності.

    «Ми починаємо відзначати День Української Державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва – столиці Київської Русі – України, яку недарма називають місцем, де все починається… Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності – в день хрещення Київської Русі – України», – сказав Зеленський.

    Теги: вихідні свята Україна робота уряд
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    Уряд переніс робочі дні у 2022 році: коли будуть довгі вихідні