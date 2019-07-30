Синоптики попередили про можливі перші заморозки у серпні



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Середня місячна температура повітря у серпні становить +20 градусів

Погода в Україні у серпні загалом тепла, проте наприкінці місяця ймовірні заморозки на поверхні грунту. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, середня місячна температура повітря у серпні становить +17+20 градусів, на півдні - до +23, у Карпатах та горах Криму +11+16 градусів. Максимально температура може піднятися до +42 градусів, в горах - до +33.

«Абсолютний мінімум - +1+7 градусів тепла, на півдні до +11 градусів, в західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями 0-2 морозу. Заморозки на поверхні грунту ймовірні наприкінці місяця в Україні, крім більшості центральних, південних областей та Криму», - йдеться у повідомленні.

Раніше синоптики повідомили, що з 1 серпня в Україні очікується різке похолодання.

Як відомо, у вівторок, 30 липня, по всій Україні очікуються дощі з грозами та шквальний вітер.

Раніше повідомлялося, що в Україні оголошено штормове попередження.