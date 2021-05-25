Дощі відступають. Прогноз погоди в Україні на вівторок

У Києві 25 травня без опадів, температура вдень 21-23°

Сьогодні дощитиме лише у західних областях України

У вівторок, 25 травня, синоптики прогнозують короткочасний дощ лише у західних областях України, середня температура вдень становитиме 20-25° тепла.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«25 травня мінлива хмарність. Вночі у східних, вдень у західних областях короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у західних областях вдень південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що температура вночі становитиме 7-12°, вдень 20-25°.

У Києві 25 травня без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі у столиці 10-12°, вдень 21-23°.

Зазначимо, 14 травня відбувся сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через +15,0°С в бік її підвищення, що знаменує початок метеорологічного літа.