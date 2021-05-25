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    Дощі відступають. Прогноз погоди в Україні на вівторок

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    У Києві 25 травня без опадів, температура вдень 21-23&deg; - Дощі відступають. Прогноз погоди в Україні на вівторок
    У Києві 25 травня без опадів, температура вдень 21-23°
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Сьогодні дощитиме лише у західних областях України

    У вівторок, 25 травня, синоптики прогнозують короткочасний дощ лише у західних областях України, середня температура вдень становитиме 20-25° тепла.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «25 травня мінлива хмарність. Вночі у східних, вдень у західних областях короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у західних областях вдень південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що температура вночі становитиме 7-12°, вдень 20-25°.

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    У Києві 25 травня без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі у столиці 10-12°, вдень 21-23°.

    Зазначимо, 14 травня відбувся сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через +15,0°С в бік її підвищення, що знаменує початок метеорологічного літа.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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    Дощі відступають. Прогноз погоди в Україні на вівторок