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    З яскравими барвами й затишними куточками: в Києві понад 8 тис. га зелених зон (відео)

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    Частка київських зелених насаджень складає 44% від усієї площі столиці - З яскравими барвами й затишними куточками: в Києві понад 8 тис. га зелених зон (відео)
    Частка київських зелених насаджень складає 44% від усієї площі столиці
    Фото: Київрада

    За останні шість років у столиці оновили майже 500 парків та скверів

    У Києві створено 746 зелених зон, із яких 128 парків та 618 скверів загальною площею 8,046 тис. гектарів. Про це повідомив депутат Київської міської ради, голова Постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв.

    Згідно з даними рейтингу індексу Husqvarna Urban Green Space Index, частка київських зелених насаджень складає 44% від усієї площі столиці.

    Як підкреслив Терентьєв, наразі міська влада прагне розширювати цей показник та створювати нові зелені зони.

    «У подальшому у столиці передбачено збільшення кількості зелених зон. Уже зараз з’явиться 118 нових зелених просторів, 10 із яких – парки. Це понад 134 гектари облаштованих зелених зон для відпочинку та прогулянок на свіжому повітрі», – зазначив депутат.

    Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» повідомляє, що загальна площа 128 парків – близько 3400 га. Це великі, які називають топовими, і маленькі, майже кишенькові, з яскравими барвами і затишними куточками, дитячими та спортивними майданчиками, своїми фішкам та улюбленими краєвидами.

    За останні 6 років у столиці оновили майже 500 парків та скверів.

    24 травня відзначався Європейський день парків, мета якого – захист природних територій, які стали неоціненною частиною природної та культурної спадщини Європи.

    Теги: Київ Київзеленбуд парк
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    З яскравими барвами й затишними куточками: в Києві понад 8 тис. га зелених зон (відео)