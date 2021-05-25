З яскравими барвами й затишними куточками: в Києві понад 8 тис. га зелених зон (відео)

За останні шість років у столиці оновили майже 500 парків та скверів

У Києві створено 746 зелених зон, із яких 128 парків та 618 скверів загальною площею 8,046 тис. гектарів. Про це повідомив депутат Київської міської ради, голова Постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв.

Згідно з даними рейтингу індексу Husqvarna Urban Green Space Index, частка київських зелених насаджень складає 44% від усієї площі столиці.

Як підкреслив Терентьєв, наразі міська влада прагне розширювати цей показник та створювати нові зелені зони.

«У подальшому у столиці передбачено збільшення кількості зелених зон. Уже зараз з’явиться 118 нових зелених просторів, 10 із яких – парки. Це понад 134 гектари облаштованих зелених зон для відпочинку та прогулянок на свіжому повітрі», – зазначив депутат.

Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» повідомляє, що загальна площа 128 парків – близько 3400 га. Це великі, які називають топовими, і маленькі, майже кишенькові, з яскравими барвами і затишними куточками, дитячими та спортивними майданчиками, своїми фішкам та улюбленими краєвидами.

За останні 6 років у столиці оновили майже 500 парків та скверів.

24 травня відзначався Європейський день парків, мета якого – захист природних територій, які стали неоціненною частиною природної та культурної спадщини Європи.