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    Синоптики попередили про сильні заморозки

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    Синоптики попередили про сильні заморозки

    За даними Укргідрометцентру, 20 квітня у більшості західних, Житомирській, Сумській, Дніпропетровській та східних областях сильні заморозки у повітрі 0-3°

    У більшості західних, Житомирській, Сумській, Дніпропетровській і східних областях 20 квітня очікуються сильні заморозки у повітрі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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    «За даними Укргідрометцентру, 20 квітня у більшості західних, Житомирській, Сумській, Дніпропетровській та східних областях сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий); на решті території країни, 21 квітня на Лівобережжі заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий)», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що у Києві вночі 20 квітня на поверхні ґрунту заморозки 0-2° (I рівень небезпечності, жовтий). По Київській області вночі 20 квітня на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий).

    Як повідомлялось, за даними Укргідрометцентру, в зв'язку з відлигою, 20-21 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

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