Під Києвом знайшли тіло 16-річного підлітка



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Під Києвом знайшли тіло 16-річного підлітка

Тіло хлопця витягли з озера

У селі Бабинці Бородянського району, що на Київщині знайшли тіло 16-річного підлітка, якого шукали два дні.

Про це повідомляється на сторінці Розшук дітей ГУНП в Київській області у Facebook.

Зазначається, що Крименський Павло розшукувався Бородянським відділенням поліції. За описом, хлопець 16.01.2020 близько 23:30 залишив місце проживання (с. Бабинці, вул. Шевченка) та до цього часу його місцезнаходження було невідоме.

«На жаль, хлопець загинув», - йдеться у повідомленні.

Тіло хлопця витягли з озера.

Нагадаємо, у листопаді у Чернігівській області 14-річного Дениса Чаленка знайшли мертвим на залізничних коліях. Офіційною версією загибелі хлопця вважають нещасний випадок. Проте батьки хлопця вважають, що їхнього сина вбили, після чого підклали тіло на рейки.