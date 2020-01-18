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    Під Києвом знайшли тіло 16-річного підлітка

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    Під Києвом знайшли тіло 16-річного підлітка - Під Києвом знайшли тіло 16-річного підлітка
    Під Києвом знайшли тіло 16-річного підлітка

    Тіло хлопця витягли з озера

    У селі Бабинці Бородянського району, що на Київщині знайшли тіло 16-річного підлітка, якого шукали два дні.

    Про це повідомляється на сторінці Розшук дітей ГУНП в Київській області у Facebook.

    Зазначається, що Крименський Павло розшукувався Бородянським відділенням поліції. За описом, хлопець 16.01.2020 близько 23:30 залишив місце проживання (с. Бабинці, вул. Шевченка) та до цього часу його місцезнаходження було невідоме.

    «На жаль, хлопець загинув», - йдеться у повідомленні.

    Тіло хлопця витягли з озера.

    Нагадаємо, у листопаді у Чернігівській області 14-річного Дениса Чаленка знайшли мертвим на залізничних коліях. Офіційною версією загибелі хлопця вважають нещасний випадок. Проте батьки хлопця вважають, що їхнього сина вбили, після чого підклали тіло на рейки.

    Київщина Facebook батьки розшук
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