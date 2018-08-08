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    Синоптики розповіли про погоду на серпень

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    Синоптики розповіли про погоду на серпень

    Серпень буде тепліший, ніж середньостатистичний

    В останній місяць літа в Україні очікується переважно спекотна погода і кілька днів сильних злив.

     Про це в коментарі «Українським новинам» повідомив начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

    «Місяць буде тепліший, ніж середньостатистичний. Цього тижня домінуватиме сонячна, місцями хмарна, без опадів, погода. Температура повітря складе +25...+30 градусів на півдні та Закарпатті до +33. Зміниться положення з 11-12 у західних областях, потім на Правобережжі. Спека спаде на 3-5 градуси не раніше 15-16 серпня», – зазначив Білик.

    Він додав, що в серпні в Україні очікуються два-три дні сильних злив.

    «У якісь дні будуть дощі в окремих областях. По опадах - дощі близько до норми у південних областях, решта території трохи менше норми. 2-3 дні йтимуть сильні зливи», – резюмував Білик.

    Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

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