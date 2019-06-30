У Європі через рекордну спеку загинуло вісім осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чотири людини загинули у Франції, дві - в Італії, ще дві - в Іспанії

Найбільш спекотна погода – на півдні Франції і в Іспанії, там кілька днів поспіль температура піднімається вище ніж 40 градусів

Через аномальну спеку, від якої потерпають країни Центральної Європи, вже загинуло вісім людей