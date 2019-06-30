У Європі через рекордну спеку загинуло вісім осіб
Найбільш спекотна погода – на півдні Франції і в Іспанії, там кілька днів поспіль температура піднімається вище ніж 40 градусів
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Зазначається, що чотири людини загинули у Франції, дві - в Італії, ще дві - в Іспанії.
У низці країн побиті рекорди найвищої температури за весь час спостереження. У Франції рекордна позначка 28 червня була перевищена майже на два градуси. Новий температурний рекорд для Франції – 45,9 градусів Цельсія. Така температура в тіні спостерігалася неподалік від Монпельє, на півдні країни.
У Польщі й Чехії побиті температурні рекорди червня. Там температура 26 червня досягала 38 градусів. 30 червня в Німеччині, Польщі і Чехії очікується настільки ж спекотний день.
Найбільш спекотна погода – на півдні Франції і в Іспанії. Там кілька днів поспіль температура піднімається вище ніж 40 градусів. На північному сході і в центральній частині Іспанії ситуація ускладнюється пожежами.
Причина нинішньої хвилі високих температур – спекотне повітря з африканської Сахари. Наступного тижня в Європі має стати прохолодніше.
Раніше вчені попереджають про смертельну спеку по всьому світу.