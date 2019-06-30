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    У світі

    У Європі через рекордну спеку загинуло вісім осіб

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    Чотири людини загинули у Франції, дві - в Італії, ще дві - в Іспанії - У Європі через рекордну спеку загинуло вісім осіб
    Чотири людини загинули у Франції, дві - в Італії, ще дві - в Іспанії

    Найбільш спекотна погода – на півдні Франції і в Іспанії, там кілька днів поспіль температура піднімається вище ніж 40 градусів

    Через аномальну спеку, від якої потерпають країни Центральної Європи, вже загинуло вісім людей

    Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Зазначається, що чотири людини загинули у Франції, дві - в Італії, ще дві - в Іспанії.

    У низці країн побиті рекорди найвищої температури за весь час спостереження. У Франції рекордна позначка 28 червня була перевищена майже на два градуси. Новий температурний рекорд для Франції – 45,9 градусів Цельсія. Така температура в тіні спостерігалася неподалік від Монпельє, на півдні країни.

    У Польщі й Чехії побиті температурні рекорди червня. Там температура 26 червня досягала 38 градусів. 30 червня в Німеччині, Польщі і Чехії очікується настільки ж спекотний день.

    Найбільш спекотна погода – на півдні Франції і в Іспанії. Там кілька днів поспіль температура піднімається вище ніж 40 градусів. На північному сході і в центральній частині Іспанії ситуація ускладнюється пожежами.

    Причина нинішньої хвилі високих температур – спекотне повітря з африканської Сахари. Наступного тижня в Європі має стати прохолодніше.

    Раніше вчені попереджають про смертельну спеку по всьому світу. 

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