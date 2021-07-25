Короткочасні дощі та подекуди знову спека: погода в Україні на 25 липня
У неділю в деяких регіонах варто очікувати на зростання температури
У неділю, 25 липня, погода в Україні буде на кілька градусів вищою, ніж у суботу. На більшості території країни температура вночі буде 13-19° С, вдень 24-30°С.
Синоптики прогнозують до +28...+30 градусів на Сході та до +27…+32 на Півдні. Такі дані Укргідрометцентру.
Найспекотніше у неділю буде на Херсонщині та у Криму – там вдень буде +30...+32 градуси та +29...+31 відповідно.
У центральній та північній частинах – від +26°С до +28°С, а на західній – від +25°С до +28°С.
Окрім цього, у деяких областях очікуються короткочасні дощі. Опади прийдуть переважно на південь країни та на Закарпаття.
У неділю в столиці також ітимуть короткочасні грозові дощі.
Фото/ Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, раніше синоптик розповів, коли втихомиряться спекотні коливання.