Короткочасні дощі та подекуди знову спека: погода в Україні на 25 липня

У неділю в деяких регіонах варто очікувати на зростання температури

У неділю, 25 липня, погода в Україні буде на кілька градусів вищою, ніж у суботу. На більшості території країни температура вночі буде 13-19° С, вдень 24-30°С.

Синоптики прогнозують до +28...+30 градусів на Сході та до +27…+32 на Півдні. Такі дані Укргідрометцентру.

Найспекотніше у неділю буде на Херсонщині та у Криму – там вдень буде +30...+32 градуси та +29...+31 відповідно.

У центральній та північній частинах – від +26°С до +28°С, а на західній – від +25°С до +28°С.

Окрім цього, у деяких областях очікуються короткочасні дощі. Опади прийдуть переважно на південь країни та на Закарпаття.

У неділю в столиці також ітимуть короткочасні грозові дощі.

Фото/ Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, раніше синоптик розповів, коли втихомиряться спекотні коливання.

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