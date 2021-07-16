Синоптикиня розповіла, якою буде погода на вихідні

Сильні та небезпечні зливи сунуть на західну частину України

Синоптикиня Наталя Діденко на сторінці у Facebook розповіла, що найближчими вихідними окремі локальні дощі та грози очікуються практично повсюди, окрім південної частини України.

«Десь вночі, десь вранці, малими ділянками, проте ця зміна вже почалася. Не забувайте, що при таких потужних контрастах можливі короткі, але сильні й небезпечні зливи. На наступному тижні дощів явно побільшає. Спека 17-18 липня втримується: протягом дня в більшості областей України +30+35 градусів», – уточнила Діденко.

Пані Наталія додала, що в понеділок відчутне послаблення спеки прорветься в західні області, а у вівторок, 20-го липня, нове повітря пошириться далі країною.

«Найдовше пектиме на Сході та Півдні, проте й туди наступного тижня дійде милосердніше повітря. У Києві 17-18 липня буде спекотно, +32+34 градуси, окремі локальні дощі по районах чи околицях вже можливі, але ще дуже мало та несміливо», – додала Діденко.

Вона наголосила, що в понеділок Київ відчує перші ознаки зміни повітряних мас, вдень передбачається +28+30 градусів.

У вівторок у столиці буде послаблення спеки до +25+28 градусів.

«І на честь нарешті зміцнення Закону про українську мову із сьогоднішнього дня, із 16-го липня, нагадаю, що «клімат» українською – «підсоння», – резюмувала Наталія Діденко.

Додамо, що ніч на 16 липня у Києві виявилась найтеплішою за 141 рік від початку спостережень.

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