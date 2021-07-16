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    У Канаді потужний торнадо залишив після себе руїни (фото)

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    Поліція Баррі повідомила, що тисячі людей залишилися без електрики - У Канаді потужний торнадо залишив після себе руїни (фото)
    Поліція Баррі повідомила, що тисячі людей залишилися без електрики
    Фото: з відкритих джерел

    Близько двадцяти будинків було пошкоджено і «близько трьох або чотирьох» доведеться відбудовувати заново.

    Неподалік Онтаріо в Канаді руйнівний торнадо налетів на житловий район та пошкодив кілька будинків. Про це інформує CTV.

    У містечку Баррі в результаті розгулу стихії було поранено вісім осіб. Пожежники стверджують, що бригади перевіряли «під кожним ліжком і за кожними дверима», щоб переконатися, що ніхто не опинився в пастці під завалами.

    Офіційні особи заявили, що близько двадцяти будинків пошкоджено, а кілька доведеться відбудовувати заново.

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    У Канаді потужний торнадо залишив після себе руїни (фото)
    У Канаді потужний торнадо залишив після себе руїни (фото)
    У Канаді потужний торнадо залишив після себе руїни (фото)

    Відомо, що шторм тривав приблизно 10-15 хвилин.

    Поліція Баррі повідомила, що тисячі людей залишилися без електрики.

    «На жаль, місцями це виглядає дуже схоже на зону бойових дій», – сказав представник поліції.

    Він додав, що збитки від цієї катастрофи дуже значні.

    Додамо, що бельгійські провінції Льєж і Намюр оголошені зоною стихійного лиха через потужні опади та повені. Відповідне відео виклали в YouTube.

    Відомо, що найбільше страждає місто Спа. Там понад 10 тис. людей залишилися без електрики, а вулиці затопили страшні потоки води, які змивали все на своєму шляху.

    Також у Південній Моравії (Чехія) продовжують долати наслідки нищівного буревію, що пронісся цією місцевістю 24 червня 2021 року. Стихія зруйнувала значну частину будівель в селищах Грушки, Моравська Нова Весь, Лужиці й Мікульчіце.

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    Теги: стихійні лиха Канада негода
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    У Канаді потужний торнадо залишив після себе руїни (фото)