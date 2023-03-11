Бої за Бахмут: свіжі дані британської розвідки

Бої за Бахмут тривають уже понад пів року

Українські сили утримують західну частину Бахмута

За останні чотири дні сили ПВК «Вагнер» взяли під свій контроль більшу частину східної частини міста Бахмут. У центрі міста річка Бахмутка тепер позначає лінію фронту. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними британської розвідки, українські сили утримують західну частину міста та зруйнували ключові мости через річку, що протікає з півночі на південь через смугу відкритого простору завширшки 200-800 м між забудованими районами.

Завдяки тому, що українські підрозділи можуть вести вогонь із укріплених будівель на заході, ця територія стала зоною бойових дій, що, ймовірно, ускладнює спроби «Вагнера» продовжувати наступ на захід.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Проте українські війська та їхні лінії постачання на заході залишаються вразливими до спроб Росії обійти захисників з півночі та півдня», – зазначили у британській розвідці.

Нагадаємо, в Офісі президента України заявили, що Збройні сили України мають ресурси та сили, щоб і надалі продовжувати обороняти Бахмут на Донеччині.

10 березня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем засідання – ситуація навколо Бахмута та захист Херсона.

До слова, з'явилися супутникові знімки Бахмута після бомбардувань. Зокрема, на них можна побачити руйнування важливого моста і споруд.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, Міністерство оборони України фіксує чергову інформаційну атаку ворога щодо Бахмута.

Раніше командувач Сухопутними військами генерал-полковника Олександр Сирський розповів про ситуацію в Бахмуті.