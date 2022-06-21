Ситуація на Сєвєродонецькому напрямку вирішиться цього тижня – Інститут вивчення війни

Поки що окупанти контролюють весь Сєвєродонецьк

У промзоні довкола заводу «Азот» тривають бої

Найближчий тиждень стане вирішальним для ЗСУ, російські війська намагатимуться звершити їх загарбницький намір захоплення Сєвєродонецька. В Інституті вивчення війни з посиланням на аналіз ситуації від української розвідки припускають, що рашисти в цей період знову зосередять війська та техніку в цьому районі, тож боротьба на цьому напрямку, як очікується, переросте в фазу більш суттєвого загострення. Про підвищення концентрації ворожих військ йдеться в останньому зведенні відомства за підсумками 20 червня.

Українські джерела підтвердили, що російські війська контролюють весь Сєвєродонецьк, за винятком промзони «Азот», де тривають бої.

Російські джерела, ймовірно, створюють інформаційні умови, щоб виправдати повільне та невдале просування до Слов’янська з південного сходу від Ізюма та на захід від Лимана.

Кремлівські сили, ймовірно, активізують операції з перекриття українських ліній зв’язку уздовж траси Т1302 Бахмут–Лисичанськ для підтримки ескалації операцій у Сєвєродонецьку–Лисичанську.

Російські війська продовжували зосередитися на протистоянні подальшому просуванню українців на північ від Харкова до міжнародного кордону.

Російські війська продовжують оборонні операції вздовж південної осі.

Водночас відзначають аналітики, партизани заважають Росії зміцнювати контроль над окупованими територіями.

Український опір на окупованих територіях не дозволяє російській владі публічно підтримати «приєднання» цих територій.

Відзначається, що російська окупаційна влада в Старобільську Луганської області змушує людей до участі в колективних господарствах і змушує тих, хто працює в цій схемі, отримувати російське громадянство.

Нагадаємо, російські окупанти розпочинають широкомасштабний наступ на Луганщині. Вони накопичили достатню кількість резервів і сьогодні у вогні всі вільні населені пункти області.

Артилерійські обстріли цивільної інфраструктури зафіксовано неподалік Лисичанська, Гірського та Устинівки. Тривають бойові дії за контроль над Сєвєродонецьк.