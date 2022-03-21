На Харківщині від бомб окупантів постраждав Інститут овочівництва і баштанництва

Саме так виглядає приміщення Інституту овочівництва і баштанництва після бомбардування окупантів

Окупанти повністю зруйнували Будинок культури у селищі Селекційне

Унаслідок російського бомбардування у селищі Селекційне Харківської області значних збитків отримала будівля головного офісу Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України. Також постраждали господарські приміщення, у яких проводилася очистка і зберігання насіннєвого фонду.

Колектив Інституту докладає максимум зусиль для збереження державного майна НААН. Повністю збережений насіннєвий матеріал овочевих культур всіх категорій. Проводяться необхідні роботи для відновлення лабораторних приміщень, у яких приймають участь не тільки співробітники Інституту, а й багато мешканців селища. Отримані матеріальні збитки ретельно задокументовані, вся інформація про них надана компетентним органам.

Також окупанти повністю зруйнували Будинок культури місцевої громади, який колектив Інституту побудував багато років тому.

«Це вже не перша спроба знищення російськими загарбниками наукових закладів Національної академії аграрних наук України. Але ми згуртовані як ніколи і впевнені, що відбудуємо наш Інститут і примножимо його славні традиції у найближчому майбутньому», – заявили науковці.

Нагадаємо, російські окупаційні війська жорстко обстріляли харківський ринок «Барабашово». Внаслідок цього сталася пожежа та найбільший ринок Східної Європи за добу перетворився на згарище.