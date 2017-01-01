Ситуація в АТО: українських бійців обстрілюють з мінометів, гранатометів та піхотного озброєння

У районі Новотроїцького зафіксовано вогонь ворожого снайпера

Ситуація у районі проведення АТО залишається тривожною. Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних сил України, зокрема й із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО. На Луганському напрямку окупанти стріляли з 82-мм міномету по опорних пунктах сил АТО біля Золотого. З



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У районі Новотроїцького зафіксовано вогонь ворожого снайпера

Ситуація у районі проведення АТО залишається тривожною. Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних сил України, зокрема й із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

На Луганському напрямку окупанти стріляли з 82-мм міномету по опорних пунктах сил АТО біля Золотого. З гранатометів різних типів ворог вів вогонь на підступах до Кримського, Новоолександрівки, Троїцького, Зайцевого та Новгородського, а у районі Новолуганського, Малинового і Луганського турбував наших оборонців зі стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку епіцентром протистояння залишилось Приазов’я. Тут ворог вів вогонь із мінометів, гранатометів та піхотного озброєння на підступах до Широкиного, Водяного, Талаківки і Павлополя. Декілька разів із мінометів та гранатометів різних модифікацій бойовики обстрілювали наших воїнів у передмісті Авдіївки, а у районі Новотроїцького зафіксовано вогонь ворожого снайпера.

Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська вже 19 разів порушили режим припинення вогню. У разі потреби українські військовослужбовці давали агресору адекватну відповідь.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські найманці відновили обстріли безпосередньо прифронтових населених пунктів. Так під вогонь окупантів з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї потрапили житлові квартали у Водяному, Авдіївці та Верхньоторецькому. Внаслідок обстрілу останнього поранень зазнала 31-річна жінка.

Впродовж доби бойовики 30 разів порушували перемир'я, застосовуючи артилерію та міномети. Українські військовики 12 разів відкривали вогонь у відповідь.

Протягом доби один український військовий дістав поранення, ще двох було травмовано.