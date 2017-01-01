У Міноборони розповіли, де отримали поранення бійці АТО

Постраждалих та травмованих доставили до медичних закладів

У районі проведення антитерористичної операції на Донбасі протягом доби один український військовий дістав поранення, ще двох було травмовано. Про це під час брифінгу поінформував речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник. «Унаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення в районі селища Золоте. Ще



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Постраждалих та травмованих доставили до медичних закладів

У районі проведення антитерористичної операції на Донбасі протягом доби один український військовий дістав поранення, ще двох було травмовано. Про це під час брифінгу поінформував речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Унаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення в районі селища Золоте. Ще двоє зазнали бойових травм на підступах до Опитного і Луганського. Постраждалих та травмованих доставили до медичних закладів», – зазначив Мотузяник.

Він додав, що всього впродовж доби бойовики 30 разів порушували перемир'я, застосовуючи артилерію та міномети. Українські військовики 12 разів відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські найманці відновили обстріли безпосередньо прифронтових населених пунктів. Так під вогонь окупантів з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї потрапили житлові квартали у Водяному, Авдіївці та Верхньоторецькому. Внаслідок обстрілу останнього поранень зазнала 31-річна жінка.

Раніше повідомлялося, що бойовики від початку минулої доби до 18:00 суботи 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Джерело: Укрінформ