У Міноборони розповіли, де отримали поранення бійці АТО
- Сьогодні, 14:42
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Постраждалих та травмованих доставили до медичних закладів
У районі проведення антитерористичної операції на Донбасі протягом доби один український військовий дістав поранення, ще двох було травмовано. Про це під час брифінгу поінформував речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
«Унаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав поранення в районі селища Золоте. Ще двоє зазнали бойових травм на підступах до Опитного і Луганського. Постраждалих та травмованих доставили до медичних закладів», – зазначив Мотузяник.
Він додав, що всього впродовж доби бойовики 30 разів порушували перемир'я, застосовуючи артилерію та міномети. Українські військовики 12 разів відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо, впродовж минулої доби російські найманці відновили обстріли безпосередньо прифронтових населених пунктів. Так під вогонь окупантів з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї потрапили житлові квартали у Водяному, Авдіївці та Верхньоторецькому. Внаслідок обстрілу останнього поранень зазнала 31-річна жінка.
Раніше повідомлялося, що бойовики від початку минулої доби до 18:00 суботи 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Джерело: Укрінформ