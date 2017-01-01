Ситуація в АТО: ворог намагався втягнути військових у бойове протистояння

Від опівночі російсько-окупаційні війська 4 рази порушили перемир’я

Російсько-окупаційні війська протягом дня продовжували обстріли позицій сил АТО. І хоча в цілому кількість обстрілів з початку доби була зафіксована відносно невелика, ворог і далі, окремими провокативними діями, безуспішно намагався втягнути наші війська у бойове протистояння. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО. На Луганському напрямку



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Український військовий

Від опівночі російсько-окупаційні війська 4 рази порушили перемир’я

Російсько-окупаційні війська протягом дня продовжували обстріли позицій сил АТО. І хоча в цілому кількість обстрілів з початку доби була зафіксована відносно невелика, ворог і далі, окремими провокативними діями, безуспішно намагався втягнути наші війська у бойове протистояння. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

На Луганському напрямку противник вів вогонь із мінометів калібру 82-мм поблизу Трьохізбенки, а зі стрілецької зброї турбував оборонців Золотого.

На Донецькому напрямку, як і очікував штаб АТО, збройні провокації російських найманців відбулися у районі Верхньоторецького. Тут бойовики обстрілювали наші оборонні укріплення з 82-мм мінометів та гранатометів. На Приазов’ї по оборонцях Гнутового противник вів вогонь із зенітної установки, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також поблизу Авдіївки зафіксовано проліт ворожого БПЛА, забороненого Мінськими домовленостями.

Загалом, від опівночі, російсько-окупаційні війська 4 рази порушили перемир’я.

Нагадаємо, за минулу добу по всій лінії зіткнення зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків. Українські військовослужбовці 7 разів придушували вогневу активність незаконних збройних формувань.