Міноборони повідомило про тяжкий стан одного з поранених бійців минулої доби

За минулу добу в районі АТО двоє наших бійців загинули, ще двох військовослужбовців було поранено

За добу в зоні АТО загинули двоє українських військовослужбовців, ще двох поранено і двоє дістали бойові травми. Про це на брифінгу в неділю заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник. «На жаль, учора українські війська зазнали втрат. Під Верхньоторецьким двоє наших бійців загинули. Ще двох



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За минулу добу в районі АТО двоє наших бійців загинули, ще двох військовослужбовців було поранено

За добу в зоні АТО загинули двоє українських військовослужбовців, ще двох поранено і двоє дістали бойові травми. Про це на брифінгу в неділю заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«На жаль, учора українські війська зазнали втрат. Під Верхньоторецьким двоє наших бійців загинули. Ще двох військовослужбовців було поранено, стан одного з них є тяжким. Двоє військових зазнали бойових травм - під тим же Верхньоторецьким та поблизу селища Водяне. Поранених та травмованих військовослужбовців оперативно доставлено до медичних закладів, де їм оперативно надається в усіх обсягах медична допомога», - сказав Мотузник.

За його словами, протягом доби по всій лінії зіткнення зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків. Українські військовослужбовці 7 разів придушували вогневу активність незаконних збройних формувань.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій Збройних сил України, зокрема й із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

Як повідомлялося, що військовослужбовець 16-го окремого мотопіхотного батальйону ЗСУ після бою під Кримським 23 листопада потрапив в полон до бойовиків.

Раніше у звільнених населених пунктах Травневе та Гладосове на Донеччині українська влада роздала продукти харчування. У Штабі АТО заявили, що мешканці Травневого та Гладосового, під час спілкування із представниками групи цивільно-військового співробітництва та воїнами Збройних сил України, дякували за допомогу та підтримку військових за таких скрутних погодних та соціально-побутових умов. Спостерігалося позитивне ставлення до представників Збройних сил України з боку мешканців згаданих селищ.

Джерело: Укрінформ