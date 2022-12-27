Ситуація на Донбасі та плани на 2023 рік: Зеленський провів засідання Ставки

Учасники засідання заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 27 грудня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Учасники засідання заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувачів військ оперативних напрямків про ситуацію на фронті. Вони також обговорили реалізацію попередніх рішень Ставки щодо окремих ділянок, зокрема поблизу Бахмуту і Кремінної.

Учасники розглянули питання забезпечення сил оборони необхідною зброєю та обладнанням. Присутні окремо зупинилися на актуалізації плану дій Сил оборони на наступний рік.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що на Донбасі ситуація дуже важка. Президент також подякував воїнам, які стоять на позиціях міцно й знаходять можливості знищувати окупантів.

Триває 307-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.