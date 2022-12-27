Інтерв’ю Зеленського для Netflix. Десять найголовніших меседжів

Шоу знімали ще в жовтні у київському метрополітені, проте сам випуск вийшов у грудні

Президент України розповів про закінчення війни, ядерні загрози, смерть Путіна та про життя українців у реаліях війни

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському телеведучому Девіду Леттерману у шоу на Netflix «Мій наступний гість не потребує представлення».

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Глава держави розповів про війну та її закінчення, смерть Володимира Путіна та звільнення усіх українських територій.

Нова воєнна звичка українців

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Під час розмови у метро залунала сирена через загрозу ракетного удару. На стурбоване запитання ведучого «що нам робити?» Зеленський спокійно відповів: «нічого». Він додав, що сирена стала звичкою для українців, тож іноді ми навіть не звертаємо уваги на це й не переміщуємося в безпечне місце – метро, бомбосховище, підвал.

До того ж сирена – нагадування, що війна не закінчилася, попри ейфорію після деокупації Київщини.

Вбивають наших військових, які віддають своє життя. Хтось віддає своє життя за твоє.

Наративи Кремля

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Російська пропаганда часто використовує риторику про те, що України ніколи не існувало. Такі наративи спрямовані на виправдання війни.

Вони перемогли своє суспільство та їх розум.

Росіян окунули в інформаційну «бульбашку», у якій українців як нації не існує, а Україна – це окраїна, яка немає своєї мови, насліддя та історії. Зеленський вважає такі думки примітивнимии.

Ранок президента

Глава держави розповів про те, як він розпочинає свій день та як цінує звичні речі.

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Я просинаюся і я вже радий, що я проснувся.

Прокидається президент о 5:30-6 ранку, проте якщо трапляється щось критичне, то його будить «дзвіночок». Потім душ та військова нарада. Найприємнішими моментами Зеленський вважає розмови з дружиною та дітьми.

Візит Олени Зеленської до США

Улітку перша леді завітала до Вашингтону та виступила у Конгресі США з закликом надати Києву більше зброї та систем ППО для спільної перемоги. Президент підкреслив, що цей візит був важливим та ефективним. До того ж були привезені великі кошти для будівництва бомбосховищ в школах на деокупованих територіях.

Викрадене дитинство

Українські діти багато знають про війну. До прикладу, 9-річний син Зеленського знає найменування усієї зброї. Глава держави з трепетом згадав теплі моменти поруч із дітьми.

Путін вкрав дитинство наших дітей. Наші діти віддали своє дитинство на захист держави.

Смерть Путіна

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Росіяни продовжують сліпо вірити Володимиру Путіну й не визнавати реальність, проте це просто трусливість. На думку Зеленського, якщо російський диктатор помре, війни не буде, адже у РФ панує авторитарний режим. Після падіння путінського режиму Росія займатиметься внутрішньою політикою, а не зовнішньою.

Повна ізоляція Росії

Президент підмітив, що російському керівництву більше ніхто не тисне руку. Країну не допускають до змагань та ігнорують у культурному просторі. Це є прикладом ізоляції – єдиної правильної реакції міжнародної спільноти на дії Кремля.

З цієї ізоляції є один вихід – повага до міжнародного права. Визнати суверенітет, територіальну цілісність.

Кінець війни

Перемогою буде той день, коли Україна відвоює всі свої території й вийде на кордони. Зеленський наголосив, що закінчення війни – це не заморожування конфлікту, тож вона закінчиться тільки після деокупації наших земель.

Помилки російського диктатора

Ракетні удари по інфраструктурі не злякають і не зламають українців, попри очікування Путіна. Він не розраховував на такий опір.

Без світла, без води, але точно без Росії!

До того ж Зеленський підкреслив підступність та ницість президента РФ.

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Керувати голодом, світлом та водою. Якщо ти не Бог і робиш це, то ти – варвар.

Ядерні загрози та найбільший страх Путіна

Володимир Зеленський вважає малою ймовірність застосування Росією ядерної зброї проти України. Адже Володимир Путін боїться смерті й любить життя.

Я бачив Путіна і його бажання жити. Він дуже любить це життя.

Президент України принагідно згадав, як російський диктатор проводить зустрічі за довгим столом, щоб не заразитися коронавірусом.

Нагадаємо, американський телеведучий Леттерман приїжджав в Україну наприкінці жовтня. Цей візит був спеціально для того, щоб взяти інтерв'ю у Володимира Зеленського. Зйомки розмови відбулися в київській підземці.

До слова, Зеленський підірвав мережу анекдотом про одеських євреїв та НАТО (відео). У спецвипуску шоу Netflix «Мій наступний гість не потребує представлення» президент розповів жарт про одеських євреїв і війну з Росією.