Скандал із телемостом. В Кремлі заявили, що раді «спілкуванню народів двох країн»



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Пєсков вважає, що «спілкування народів двох країн ніхто не відміняв»

«Це ініціатива двох телеканалів, яку, з нашої точки зору, можна тільки вітати», - заявив прессекретар Путіна

У Кремлі підтримали ініціативу про проведення телемосту між російським і українським телеканалами.

Про це повідомив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Це ініціатива двох телеканалів, яку, з нашої точки зору, можна тільки вітати. Незважаючи на всі політико-дипломатичні турбулентності між двома країнами, власне, спілкування народів двох країн ніхто не відміняв, це спілкування і прямо, і опосередковано триває», - заявив Пєсков.

Як відомо, президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст «Надо поговорить!» із забороненим в Україні пропагандистським телеканалом «Россия1».

Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсують проведення телемосту «Надо поговорить!», який відбудеться 12 липня о 18:00.

Телеканал NewsOne, який збирається провести телеміст з Російською Федерацією, пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликає журналістів та керівників каналу NewsOne відмовитись від проведення телемосту з російським пропагандистським каналом «Россия1».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк засудив проведення телемосту телеканалу NewsOne з Росією і заявив, що в РНБО працюють над відповідним питанням.

Тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Іван Баканов ініціює перед президентом України, головою Ради національної безпеки і оборони невідкладне скликання позачергового засідання РНБО.

Джерело: Інтерфакс-Україна