У Києві 19-річний виборець вкрав з дільниці бюлетені



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Вирішується питання щодо оголошення чоловіку про підозру та обрання міри запобіжного заходу

У Солом’янському районі Києва поліція зареєструвала факт викрадення бюлетенів із виборчої дільниці.

Про це 21 липня повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Інцидент стався на виборчій дільниці на вулиці Михайла Донця.

«До поліції надійшло повідомлення про те, що з дільниці вибіг молодик із бюлетенями. На місце виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції для документування події», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські встановили, що чоловік вийшов із кабінки для голосування, кинув «невідомі папірці» до виборчої скриньки і вибіг на вулицю із бюлетенями.

Упродовж кількох хвилин зловмисника затримали спостерігачі та поліцейські, які чергували на дільниці та помітили його дії.

«Під час проведення поверхневого огляду у 19-річного киянина виявили два бюлетені для голосування», - заявили в поліції.

Слідчі Солом’янського управління поліції уже розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Вирішується питання щодо оголошення чоловіку про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні проходять позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.

В Україні станом на 13.00 21 липня правоохоронці зафіксували вже 838 заяв і повідомлень про порушення під час виборчого процесу.

Поліція відкрила 21 кримінальну справу через порушення в день виборів.