У деяких областях бюлетені для голосування видають без паспорта



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21 липня в Україні проходять вибори народних депутатів Фото з відкритих джерел

Члени виборчих комісій видають виборчі бюлетені «по знайомству»

Виборці голосують без надання паспорта на деяких дільницях в низці областей України. Про це повідомили в Громадянській мережі «Опора» в неділю, 21 липня.

«У деяких областях України на дільницях виборці голосують без паспортів, що є порушенням закону. У Вінницькій області, наприклад, члени ДВК видають бюлетені по знайомству. Мовляв, «якщо в селі менш як 500 осіб, то можна видавати бюлетені без паспортів», - повідомили спостерігачі.

Наприклад, у Вінницькій області на виборчих дільницях спостерігачі «Опори» зафіксували видачу бюлетенів без пред'явлення паспортів. У Миколаївській області «Опора» зафіксувала спроби видачі бюлетенів без паспортів і двох бюлетенів замість одного. У Хмельницькій області виборча комісія видала бюлетень без надання паспорта. Жінка проголосувала і пішла додому, додали спостерігачі. За даними «Опори», ще на двох дільницях в Рівненській області виборці отримали бюлетені без паспортів.

Як вказали в «Опорі», виборець повинен мати з собою один єдиний документ - паспорт громадянина України. Виняток становлять військові строкової служби та особи, які щойно почали процедуру отримання громадянства, оскільки вони можуть надати військовий квиток і відповідне посвідчення.

Також нагадаємо, що за даними «Опори» явка на позачергових виборах до Верховної Ради України у 2019 році найнижча із 2012 року.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.