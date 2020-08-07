На Вінниччині через мішок картоплі виник скандал у дошкільному закладі



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У дитячому садочку виник конфлікт між батьками і адміністрацією

В Іллінцях на Вінниччині днями було не спокійно. Мама хлопчика, який відвідує місцевий садочок, заявила про те, що її сина цькують і свідомо уникають через те, що вони не принесли в садочок мішок картоплі і не здали кошти на ремонт. Однак інші переконують, що вона просто скандалістка і все перекрутила.

Юлія Гончар, мати Михайла, розповіла, що у неї почалися конфлікти з батьківським комітетом тоді, коли ще у вересні вона не принесла в садочок мішок картоплі, буряку та моркви. Жінка каже, такий «стандартний комплект» вимагають щороку від батьків. Після цього батьківський комітет почав збирати гроші на ремонт садочка, які батьки Михайла відмовилися також здавати.

Зі своєї сторони, представниця комітет розповіла, що незначний ремонт роблять щороку. Але сім’я Михайла не просто не здають коштів, але й ніколи не допомагали.

Днями в групі відбувся випуск. Михайла Гончара там не було. Мама хлопчика переконує, що їх не запросили. Тоді як батьки інших дітей не приховують, що дійсно незадоволені скандалами, але все ж вони дзвонили до батька дитини, який сказав, що їх на святі не буде.

Джерело: Преса Вінниці