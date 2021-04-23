Венедіктова не знає, де зараз знаходиться екссуддя Чаус

Венедіктова додала, що «коли буде зареєстроване кримінальне провадження, то ми будемо цим займатися»

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова не знає, де зараз перебуває екссуддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус, якого викрали у Молдові. Про це вона заявила в ефірі передачі «Право на владу».

Венедіктова зазначила, що на цю мить невідомо, де знаходиться після викрадення в Молдові Чаус.

«Де зараз знаходиться Чаус мені, як генпрокурору, невідомо», – сказала вона.

Вона заявила, що нові деталі у питанні можуть з’являтися після того, як в Україні відкриють кримінальне провадження у цій справі.

«Якщо у нас буде зареєстровано кримінальну справу з цього питання, то органи досудового розслідування будуть з цим розбиратися», – сказала вона.

Генпрокурорка зазначила, що сьогодні є справа в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) і до екстрадиції Чауса залишалися лічені дні.

При цьому вона підкреслила, що в Офіс генпрокурора надійшов депутатський запит Володимира Ар’єва (фракція «Європейська солідарність«) з цього приводу.

«В зазначені терміни ми на цей запит дамо відповідь», – сказала генпрокурорка.

Нагадаємо, минулого тижня дружині судді Чауса у Молдові надали державну охорону. Дружина Миколи Чауса Світлана виступила перед комісією парламенту Молдови з розслідування зникнення колишнього українського судді. Покинувши комісію, адвокат Юліан Балан заявив, що дружина Чауса і двоє дітей знаходяться в Республіці Молдова і відчувають себе в небезпеці.

3 квітня стало відомо про викрадення судді Миколи Чауса в Кишиневі групою невідомих озброєних чоловіків. Згодом ЗМІ Молдови заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України. Нібито за кермом знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк.

Розслідувачі RISE Moldova та «Слідство.Інфо» повідомили, що, за їхніми даними, група українців, яких молдовські правоохоронці перевіряють на причетність до викрадення судді Миколи Чауса, пов’язані з українськими спецслужбами та силовиками. Журналісти отримали від джерел у молдовських правоохоронних органах фото закордонних паспортів десяти українців, які фігурують у справі про викрадення.

За даними журналіста Юрія Бутусова, викраденням Чауса займалися працівники ГУР Міноборони України. Бутусов повідомив, що 9 квітня посол України в Молдові був запрошений в МЗС Молдови, де державний секретар Думітру Соколан передав офіційну ноту. Молдова попросила зняти дипломатичний імунітет з військового аташе при посольстві України пана Сметанюка з метою його кримінального переслідування та притягнення до відповідальності. Молдовська поліція вважає на підставі доказів, що вивезення Чауса здійснювалося на машині військового аташе України в Молдові.

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