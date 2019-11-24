Скандал під час прямого ефіру шоу «Танці з зірками». Канал «1+1» перервав трансляцію виступу однієї з пар (ФОТО)



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Канал «1+1» перервав трансляцію виступу Вікторії Булітко і Дмитра Дікусара

Фіналістка шоу Вікторія Булітко, чий виступ перервали, представляє канал ICTV

Під час прямого ефіру фіналу шоу «Танці з зірками» телеканал «1+1» перервав трансляцію виступу фіналістки Вікторії Булітко.

Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

Булітко представляє конкуруючий для «1+1» канал ICTV. Її виступ з хореографом Дмитром Дікусаром на кілька хвилин перервали оголошення такого змісту: «Увага! Це повідомлення саме для тебе! Уже на початку 2020 року супутниковий сигнал цього та інших українських телеканалів буде закодовано! Щоб мати змогу дивитись їх надалі, негайно звернись до офіційного телевізійного оператора!».





Глядачі могли лише чути музику, під яку виступали учасники, але не бачили самого танцю.

У той же час виступ їхніх конкурентів (спортсменки і громадянської дружини одіозного олігарха Олександра Онищенка Ганни Різатдінової та актриси Ксенії Мішіної) таким чином не переривався, що ставить учасників у нерівні умови.

Фото: кадр перерваного виступу Булітко та Дікусара

Нагадаємо, вже кілька місяців поспіль найрейтинговіші українські телеканали переривають трансляцію дивними повідомленнями. Глядачів посеред програм чи фільмів попереджують про те, що вже скоро вони зможуть не побачити те, до чого так звикли. Мова про те, що з наступного року супутниковий сигнал українських мовників буде закодовано.

Чотири найбільші вітчизняні медіахолдинги домовилися про кодування своїх каналів з 20 січня наступного року. Серед учасників «змови»: «1+1 Медіа» Ігоря Коломойського, «Медіа Група Україна» Ріната Ахметова, StarLightMedia Віктора Пінчука і Inter Media Group Дмитра Фірташа.