Українці обрали переможців шоу «Танці з зірками»: відео



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Перемогу в запеклій танцювальній боротьбі вибороли Ксенія Мішина і Женя Кот

Фінал запам’ятався запеклою жіночою боротьбою

В ніч на 25 листопада відбувся грандіозний суперфінал популярного телепроекту «Танців з зірками».

Фінал запам’ятався запеклою жіночою боротьбою. Прямий ефір був поділений на три танцювальних блоки. У першому кожна пара продемонструвала їхній прем’єрний номер у проекті.

У другому блоці зіркові учасники станцювали улюблену постановку глядачів.

На третьому етапі пари довели свою вправність у «Танці за життя».

У результаті судді проєкту оцінили фіналістів так:

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров у сумі отримали 118 балів,

Ксенія Мішина та Женя Кот – 113,

Вікторія Буліткота Дмитро Дікусар – 95 балів.

Втім, вирішальним стало голосування телеглядачів. Вони підтримали Ксенію Мішину та Женю Кота.

Друге місце посіли Анна Різатдінова та Олександр Прохоров. Бронза проєкту дісталася Вікторії Булітко та Дмитру Дікусару.

Нагадаємо, під час прямого ефіру фіналу шоу «Танці з зірками» телеканал «1+1» перервав трансляцію виступу фіналістки Вікторії Булітко.

Булітко представляє конкуруючий для «1+1» канал ICTV. Її виступ з хореографом Дмитром Дікусаром на кілька хвилин перервали оголошення такого змісту: «Увага! Це повідомлення саме для тебе! Уже на початку 2020 року супутниковий сигнал цього та інших українських телеканалів буде закодовано! Щоб мати змогу дивитись їх надалі, негайно звернись до офіційного телевізійного оператора!».