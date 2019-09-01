«Альтернатива для Німеччини» зайняла друге місце на місцевих виборах в ФРН



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Популісти покращили свої позиції майже удвічі

У федеральній землі Саксонія на виборах до земельного парламенту перемогла партія канцлерки Анґели Меркель Християнсько-демократичний союз (ХДС), а в Бранденбургу - Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН). Про це свідчать дані екзитполів, оприлюднених увечері у неділю, передає DW.

Згідно з оприлюдненими даними, у Саксонії ХДС набрав 32% (в 2014 році було 39%). «Альтернатива для Німеччини» (АдН) здобула 27,5% (в 2014 році - 9,7%). Ліві - 10,5% (18,9%). СДПН не потрапила в трійку переможців - 8 % (12,4%).

У федеральній землі Бранденбургперемогли соціал-демократи з результатом 27,5% (в 2014 році було 31,9%). АдН опинилася на другому місці - 22,5% (12,2%). ХДС посіла лише третє місце з результатами 15,5% (23%).

Нагадаємо, усі партії, які беруть участь у земельних виборах в Саксонії і Бранденбургу, виключали можливість створення коаліції з правопопулістами з АдН.