«Батьківщині» – 22. Найстаріша парламентська партія України святкує День народження

Тимошенко запевнила, що її команда і надалі стоятиме на сторожі інтересів України та її громадян

Тимошенко наголосила на сильних сторонах її команди

Сьогодні виповнюється 22 роки партії «Батьківщина». Лідерка партії Юлія Тимошенко написала про це у Facebook.

«9 липня 1999 року було засновано партію «Батьківщина». Не просто партію – справжню родину однодумців, друзів і соратників. Людей, які об’єдналися задля побудови сучасної, щасливої і сильної країни. Людей, яким не байдуже, не все одно, для яких є різниця. Ми – це команда!», – написала Юлія Тимошенко, відзначивши сильні сторони однодумців.

Команда вірних та чесних;

Команда, яка не зрадила;

Команда, яка не здалася й вистояла у боротьбі;

Команда, яка зберегла честь та гідність;

Команда, яка стояла, стоїть і стоятиме на сторожі інтересів України та її громадян.

«Дуже люблю вас! Пишаюся вами! Поважаю вас! Йдемо далі! Йдемо вперед!», – резюмувала Тимошенко.

Додамо, що 1 липня на засіданні Верховної Ради Тимошенко виступила та розкритикувала земельну реформу.

Раніше Тимошенко в етері телеканалу розповіла про п’ять основних земельних новацій, які є небезпечними для України. Вона зазначила, що насамперед знімається увесь контроль держави за використанням землі, зокрема йдеться про екологічні нормативи.

Згодом Тимошенко анонсувала масові протести по всій Україні. Зазначимо, ЦВК відмовила «Батьківщині» в організації референдуму щодо ринку землі.

Тиждень тому Тимошенко виступила на базарі в Тернополі (відео).

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