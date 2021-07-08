Юлія Тимошенко вийшла в поле і дала старт збору врожаю (фото)

Юлія Тимошенко виступає проти відкриття ринку землі в Україні

Депутатка попередила, що її команда «боротиметься за кожен клаптик і не дозволить зігнати людей із землі»

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко сьогодні побувала на Вінниччині, де відвідала Свято першого снопа – його ще називають Зажинки.

«Свято, на якому не було святкового настрою», – написала Тимошенко у фейсбуці та оприлюднила світлини із зустрічі з громадою.

«Вперше за багато років українські селяни розпочинають збір врожаю, не знаючи, чи зможуть навесні посіяти на своїх ланах. Ось вам земельна реформа в дії!», – поскаржилась депутатка.

Вона попередила, що її команда «боротиметься за кожен клаптик і не дозволить зігнати людей із землі».

Як відомо, Юлія Тимошенко виступає проти відкриття ринку землі в Україні.

Додамо, що 1 липня на засіданні Верховної Ради Тимошенко виступила та розкритикувала земельну реформу.

Раніше Тимошенко в етері телеканалу розповіла про п’ять основних земельних новацій, які є небезпечними для України. Вона зазначила, що насамперед знімається увесь контроль держави за використанням землі, зокрема йдеться про екологічні нормативи.

Згодом Тимошенко анонсувала масові протести по всій Україні. Зазначимо, ЦВК відмовила «Батьківщині» в організації референдуму щодо ринку землі.

Тиждень тому Тимошенко виступила на базарі в Тернополі (відео).