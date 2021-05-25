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    Скандальний нардеп Яценко назвав виконання Державного Гімну «провокацією» (відео)

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    Антон Яценко вже не вперше потрапляє у скандал - Скандальний нардеп Яценко назвав виконання Державного Гімну «провокацією» (відео)
    Антон Яценко вже не вперше потрапляє у скандал
    Скріншот фото: відео Антон Яценко

    «Мені ця ситуація нагадала напад хуліганів у підворітті», – Яценко

    Народний депутат Антон Яценко не піднявся з крісла під час виконання Гімну України в Уманській міськраді. Парламентар незворушно сидів, періодично зазираючи у свій телефон. Згодом нардеп опублікував відеозвернення, у якому назвав ситуацію, що сталася, провокацією.

    «Коли люди штурмували трибуну, кричали «ганьба, давайте зірвемо сесію» та інші «гасла», а потім раптом заспівали Гімн, мені ця ситуація нагадала напад хуліганів у підворітті. Якщо на когось напали хулігани, хтось захищається. А потім хтось із хуліганів заспівав гімн, усі правоохоронці та інші люди мали б стати й не рухатись. Я не в праві брати участь у «балагані», коли певні особи намагаються використати Державний Гімн у політичних цілях, тобто нівелювати його. Тому як політик, який поважає Україну, як людина, яка, на мій погляд, дуже багато зробила для розвитку української культури, я прийняв таке рішення», – розповів Яценко.

    Також він додав, що обов’язковим елементом при виконанні Державного Гімну має бути саме музичний супровід композитора Михайла Вербицького. За його словами, у фрагменті відео, яке розповсюджують, музика не лунає.

    Нагадаємо, Яценко висловив неповагу до державного славня. Коли в Уманській міській раді заграв гімн України, присутній там Яценко демонстративно не встав та продовжував щось роздивлятися у смартфоні.

    Зазначимо, днями Антон Яценко увійшов до складу фракції «Батьківщина». Яценко – є нардепом чотирьох скликань Верховної Ради. У 2007 році він пройшов до парламенту за списками «Батьківщини». З 2012 року обирався по виборчому округу №200 на Черкащині: у 2012 році – від Партії регіонів, у 2014 та 2019 роках – як самовисуванець.

    Нагадаємо, в Умані вчителі влаштували мітинг щодо реалізації освітньої реформи в місті. Народний депутат України (обрали по округу № 200 Черкаської області) Антон Яценко начебто пригрозив освітянам-протестувальникам звільненням.

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    Теги: депутат Черкаси музика Черкащина Антон Яценко
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    Скандальний нардеп Яценко назвав виконання Державного Гімну «провокацією» (відео)