Вчитель від «Слуги народу» визнав свою поразку на виборах, але його партія подала в суд
Але представники президентської партії зараз в суді оскаржують результати голосування в 64-му окрузі
Кандидат в депутати Вячеслав Сігачов («Слуга народу») визнав перемогу свого опонента чинного нардепа Володимира Арешонкова на 64-му окрузі (Коростень, Житомирська обл.).
Нагадаємо, депутат Арешонков (фракція БПП) випередив свого конкурента на 640 голосів.
Представники «Слуги народу» подали до суду, повідомивши про фальсифікації. Хоча сам Сігачов вже підписав протокол.
«Визнаю результати виборів, підведені ОВК №64 стосовно визначення обраного народним депутатом України по 64-му округу і готовий підписати протокол про підсумки голосування», - сказав «слуга народу».
Нардеп Арешонков в свою чергу зазначив, що ще вчора підсумковий протокол був підписаний всіма членами комісії і зданий в ЦВК.
«Сігачов підписав протокол і тим самим визнав свою поразку. Але представники обласної організації «Слуги народу» вважали, що це рішення неправильне, щось не так пораховано, і підготували судовий позов. І зараз з 9-ї години в Житомирському апеляційному суді почався розгляд даної скарги», - повідомив член фракції БПП.
Нагадаємо, 64-й округ був в списку восьми проблемних, де «Слуга народу» намагається перерахувати голоси. В президентській політсилі пояснили, що «через фальсифікації в окрузі партія подала в суд, щоб в ОВК прийняли рішення про перерахунок голосі».
В «Опорі» вказували, що технологія двійників спрацювалав 64-му окрузі. Так самовисуванець Анатолій Арешков, який вказав місцем роботи ПП «Слуга Народу!», набрав 5 872 голоси. Враховуючи, що різниця голосів менше однією тисячі, технологія виявилась дієвою.
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Слуга народу43.16%
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ОПЗЖ13.05%
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Батьківщина8.18%
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Європейська солідарність8.10%
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Голос5.82%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.01%
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Сила і честь3.82%
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Опозиційний блок3.03%
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Українська стратегія Гройсмана2.41%
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Партія Шарія2.23%
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Свобода2.16%
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Громадянська позиція1.04%
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Партія зелених України0.66%
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Самопоміч0.62%
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Аграрна партія України0.51%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.46%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Патріот0.11%
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Соціальна справедливість0.11%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%
У понеділок Нацполіція направила на Житомирщину гелікоптер зі спецпідрозділом ТОР – для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на №64 ОВК
Зазначимо, що Сігачов (1972 року народження) – вчитель у Коростенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №9.