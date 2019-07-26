Вчитель від «Слуги народу» визнав свою поразку на виборах, але його партія подала в суд



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Вячеслав Сігачов

Але представники президентської партії зараз в суді оскаржують результати голосування в 64-му окрузі

Кандидат в депутати Вячеслав Сігачов («Слуга народу») визнав перемогу свого опонента чинного нардепа Володимира Арешонкова на 64-му окрузі (Коростень, Житомирська обл.).

Нагадаємо, депутат Арешонков (фракція БПП) випередив свого конкурента на 640 голосів.

Представники «Слуги народу» подали до суду, повідомивши про фальсифікації. Хоча сам Сігачов вже підписав протокол.

«Визнаю результати виборів, підведені ОВК №64 стосовно визначення обраного народним депутатом України по 64-му округу і готовий підписати протокол про підсумки голосування», - сказав «слуга народу».

Нардеп Арешонков в свою чергу зазначив, що ще вчора підсумковий протокол був підписаний всіма членами комісії і зданий в ЦВК.

«Сігачов підписав протокол і тим самим визнав свою поразку. Але представники обласної організації «Слуги народу» вважали, що це рішення неправильне, щось не так пораховано, і підготували судовий позов. І зараз з 9-ї години в Житомирському апеляційному суді почався розгляд даної скарги», - повідомив член фракції БПП.

Нагадаємо, 64-й округ був в списку восьми проблемних, де «Слуга народу» намагається перерахувати голоси. В президентській політсилі пояснили, що «через фальсифікації в окрузі партія подала в суд, щоб в ОВК прийняли рішення про перерахунок голосі».

В «Опорі» вказували, що технологія двійників спрацювалав 64-му окрузі. Так самовисуванець Анатолій Арешков, який вказав місцем роботи ПП «Слуга Народу!», набрав 5 872 голоси. Враховуючи, що різниця голосів менше однією тисячі, технологія виявилась дієвою.

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ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

У понеділок Нацполіція направила на Житомирщину гелікоптер зі спецпідрозділом ТОР – для забезпечення правопорядку під час підрахунку голосів на №64 ОВК

Зазначимо, що Сігачов (1972 року народження) – вчитель у Коростенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №9.