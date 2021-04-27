Не шкодую, що ми взяли у фракцію таких, як Дубінський та Шевченко – Корнієнко

У партії «Слуга народу» також вважають Бужанського інтелігентом, який багато читає

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко переконаний, що народний депутат Олександр Дубінський та депутат фракції «Слуга народу» Євген Шевченко допомагали зшивати країну за принципом «нове проти старого». Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

Корнієнко зазначив, що в партії «Слуга народу» не планували надто обмежувати народних депутатів.

«Якщо подивитись назад, то за два роки я не шкодую, що ми взяли у фракцію таких, як Бужанський, Дубінський, Шевченко, Качура та інших. На той момент, коли ми прийшли до влади, мотив зшити країну за принципом «нове проти старого» спрацював. У результаті у владу прийшла дуже строката партія, де є такі ідеологічні антагоністи як Бужанський та Потураєв. Вони, до речі, добре спілкуються в житті, бо обидва є інтелігентними та обоє багато читають, що зараз є рідкістю», – розповів він.

Водночас Корнієнко зауважив, що у «Слузі народу» розуміють, що якісь депутати можуть себе поводити врозріз із загальною канвою.

«Але ми не беремо з них розписку, що по чутливих для себе ідеологічних питаннях вони мають голосувати тільки так, як скаже фракція. І ми не можемо як партія влади почати маргіналізувати таких людей. Треба намагатися говорити, і в таких ситуаціях також, що ми і зробили на віртуальному засіданні фракції», – пояснив він.

Також Корнієнко прокоментував ситуацію щодо Дубінського. На питання, чи скандальний депутат повністю не має стосунку до Київської облорганізації партії, він відповів: «Судових позовів від нього не бачив».

Нагадаємо, народного депутата Олександра Дубінського у лютому офіційно виключили із фракції «Слуга народу».

Ще 11 січня він потрапив до санкційного списку Мінфіну США. Американська влада пояснила, що він був частиною російської мережі зовнішнього впливу.

Нагадаємо, депутат фракції «Слуга народу» Євген Шевченко полетів до Мінська на зустріч з Олександром Лукашенком. Під час зустрічі Шевченко заявив Лукашенку, що давно мріяв з ним познайомитися.

Стало відомо, що в парламентській фракції «Слуга народу» триває збір підписів на виключення Шевченка.

Читайте також інтерв'ю: Олександр Корнієнко: Я не бачу структурованої опозиції в країні