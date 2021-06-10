Бідні «слуги»: 144 нардепи попросили компенсацію за оренду житла

Оприлюднено список нардепів, які звернулися по компенсацію за оренду житла

Найбільшу суму виплат отримав член фракції «Слуга народу» Дмитро Припутень – 78 тис. грн

Народні депутати у травні отримали близько трьох мільйонів гривень компенсації за оренду житла. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

У травні 2021 року 144 нардепам дев’ятого скликання було здійснено виплату компенсації для оренди житла або винайму готельного номера обсягом у 2 937 400 грн. Найбільшу суму виплат отримав член фракції «Слуга народу» Дмитро Припутень – 78 тис. грн.

(для перегляду натисніть на зображення)

Також чималу суму компенсації за житло отримали члени фракції «Слуга народу» Олена Вінтоняк та Дмитро Микиша по 39 650, Анатолій Драбовський - 39 500 грн та Андрій Богданець – 38 350.

Згідно з декларацією, дохід Дмитра Припутеня у 2020 році становив 617 772 грн – все заробітна плата, отримана за основним місцем роботи в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ (41388 грн) та в Управлінні справами апарату Верховної Ради України (576384 грн). Також нардеп вказав автомобіль Range Rover 2008 року випуску та Audi 2019 року випуску.

Окрім того, він орендує квартиру в Києві загальною площею 70.8 кв. м. Також окрім задекларованих складських приміщень та земельних ділянок, він володіє житловим будинком в Олександрівці загальною площею 299.4 кв. м та житловим будинком у Дніпрі загальною площею 217,6 кв. м.

Ще один скандальний «слуга» Максим Бужанський попросив компенсацію на суму 19 500 грн.

«Усе б нічого, але Бужанський позичив своєму (брату?) тезці за прізвищем з таким же по-батькові 332 000 доларів, тобто майже 9 мійльйонів гривень. А ще на своїй руці Бужанський носить годинник за понад 500 000 грн. Має зарплату за рік 478 000 грн. До того 78 000 заробляв. І дружина в нього заможна – 163 000 доларів заощаджень плюс у сина ланцюжок за 648 000 та браслет за 324 000 грн», – написав з цього приводу активіст Сергій Стерненко.

Ще один цікавий нардеп, який попросив 19500 грн компенсації – Анатолій Урбанський, який тільки у біткоїнах має заощадження на суму понад 4 мільярди гривень.