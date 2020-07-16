Завтра Рада розгляне скандальний законопроєкт Бужанського



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Нардеп Максим Бужанський у Раді

Документ розглянуть 17 липня

Верховна Рада у п’ятницю має намір розглянути скандальний «мовний» законопроєкт, запропонований нардепом від «Слуги народу» Максимом Бужанським. Законопроект №2362 внесли до порядку денного Ради на 17 липня.

Нардепи планують розглянути близько 70 питань протягом п’ятниці, серед яких – законопроєкт Бужанського.

Спершу законопроєкт хотіли розглянути 16 липня. Законопроєкт Бужанського полягає у скасуванні частини закону про мови, яка вимагає перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 року. Комітет Верховної Ради законопроєкт Бужанського відхилив. І він не має підтримки в Міністерстві освіти та науки.

Як відомо, 16 липня під стінами Верховної Ради проходив мітинг на захист української мови.

Спочатку представники провладної фракції планували у четвер розглянути скандальний законопроєкт №2362 авторства Максима Бужанського. Згодом стало відомо, що розгляд цього законопроєкту планується у парламенті 17 липня.

Зазначимо, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Верховну Раду не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти».