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    Скільки ще переселенців готова прийняти Волинь? Керівник області назвав цифру

    Уряд розробляє механізм компенсацій українцям, які втратили квартири, будинки та інше майно в результаті бойових дій - Скільки ще переселенців готова прийняти Волинь? Керівник області назвав цифру
    Уряд розробляє механізм компенсацій українцям, які втратили квартири, будинки та інше майно в результаті бойових дій
    фото: Офіс президента

    Триває 63-й день повномасштабної війни Росії проти України

    З початку повномасштабної війни Волинь прийняла та забезпечила найнеобхіднішим 60 948 внутрішньо переміщених осіб. За минулу добу розселено понад 600 переселенців, повідомляє керівник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

    За його словами, область має ще 4000 вільних для поселення місць у приватному секторі, готелях, комунальних закладах, хостелах тощо.

    Станом на 27 квітня статус ВПО на Волині отримали 52 402 особи або 36 256 сімей. З них: жінки – 33 528; чоловіки – 18 874; діти – 16 914.

    «Якщо ви потребуєте допомоги на період воєнного стану чи маєте пропозиції щодо вирішення конкретних питань, телефонуйте до Координаційного центру Волині», – сказав Погулйяко.

    Телефони Координаційного центру: 068 233 46 08; 096 881 80 91. Графік роботи: з 8.00 до 20.00 (крім періодів оголошення тривоги).

    Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко раніше повідомив, що уряд розробляє механізм компенсацій українцям, які втратили квартири, будинки та інше майно в результаті бойових дій. Для цього потрібно зареєструвати заявку через додаток «Дія» та звернутися до органів місцевого самоврядування чи військової адміністрації.

    Теги: росія окупанти війна Волинська область Україна уряд майно Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    Скільки ще переселенців готова прийняти Волинь? Керівник області назвав цифру