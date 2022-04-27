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    Путін злякався ветеранів: що буде у Москві на День перемоги

    Путін уже третій рік поспіль відмовляється зустрічатися з ветеранами - Путін злякався ветеранів: що буде у Москві на День перемоги
    Путін уже третій рік поспіль відмовляється зустрічатися з ветеранами
    фото: скріншот

    Президент Росії знову відмовився від урочистого прийому 9 травня

    Володимир Путін знову не вийде до ветеранів на День перемоги. Про це пише кремлівський Telegram-канал Ria_Kremlinpool.

    9 травня урочистий прийом, на якому Путін традиційно зустрічався із ветеранам і виголошував тост, не проводитиметься.

    Цей прийом востаннє проводився ще 9 травня 2019 року. Наступні два святкування Дня перемоги відбулися без зустрічі Володимира Путіна з ветеранами.

    Російські ЗМІ підтвердили цю інформацію, посилаючись на пресслужбу Кремля.

    «Прийом на 9 травня не планується», – коротко пояснили представники президента Росії.

    Нагадаємо, що після початку повномасштабної російсько-української війни Путін, за неофіційною інформацією, ховався десь у бункері в районі Уральських гір.

    А на церемонії прощання із померлим від наслідків коронавірусу одіозним політиком Володимиром Жириновським Путін злякався почесної варти, яка стояла біля труни – охоронців довелося вивести на той час, коли у приміщенні перебував президент Росії.

    Іронічну реакцію викликала також боязнь Путіна, який нібито вакцинувався, підхопити коронавірусну інфекцію – через що більшість політиків та чиновників, які зустрічалися з ним у період пандемії Covid-19, сиділи на протилежному від президента Росії кінці довжелезного столу.

    Теги: День Перемоги росія путін
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    Путін злякався ветеранів: що буде у Москві на День перемоги