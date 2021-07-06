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    Пандемія у світі: влада Португалії оголосила про четверту хвилю коронавірусу

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    Нові випадки захворювання реєструються в основному серед невакцинованих молодих людей - Пандемія у світі: влада Португалії оголосила про четверту хвилю коронавірусу
    Нові випадки захворювання реєструються в основному серед невакцинованих молодих людей
    Фото: iz.ru

    У країні штам «Дельта» став причиною майже 90% нових випадків захворювання

    Прем'єр-міністр Португалії Антоніо Коста у вівторок, 7 липня, заявив, що в країні почалася четверта хвиля пандемії коронавірусу. Він зазначив, що в країні «Дельта» штам став причиною майже 90% нових випадків захворювання. Про це повідомляє Reuters.

    Рівень захворюваності підскочив після того, як Португалія відкрилася для відвідувачів з ЄС і Великобританії в середині травня, і зараз він повернувся до рівня, який останній раз спостерігався в лютому, коли діяв локдаун.

    Зараз більшість підприємств відновили роботу, а пляжі заповнені, оскільки починається літній туристичний сезон.

    Хоча на даний момент вакцинацію пройшли тільки 38% населення, нові випадки захворювання реєструються в основному серед невакцинованих молодих людей, а щоденні показники смертності залишаються на однозначному рівні, що значно нижче лютневих показників.

    Національний інститут охорони здоров'я повідомив, що в даний час 89,1% випадків зараження припадає на «Дельта» штам, причому різке зростання захворюваності відзначається на півночі країни і на атлантичних островах Мадейра і Азорські острови.

    Тим часом, темпи зростання захворюваності на новий штам коронавірусу «Дельта» в Ізраїлі свідчать про те, що вакцина Pfizer не надто захищає від недуги.

    Тим часом, за весь період вакцинальної кампанії проти коронавірусу Sars CoV 2 в Україні проведено 2 998 614 щеплень, із них майже третина – це другі дози вакцини.

    Також, Міністерство охорони здоров’я зареєструвало в Україні вакцину Janssen (Johnson&Johnson) від Covid-19 для екстреного медичного застосування. Про це 5 липня повідомляє МОЗ України.

    Крім того, у ніч на 3 липня стало відомо про смерть 47-річного мешканця Вінницької області за чотири години після щеплення вакциною Pfizer.

    Згодом у Pfizer відреагували на смерть українця після вакцинації.

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    Теги: Португалія щеплення вакцинація населення коронавірус
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    Пандемія у світі: влада Португалії оголосила про четверту хвилю коронавірусу