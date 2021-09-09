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    Слідча група СБУ потрапила під мінометний обстріл на Луганщині

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    За оперативною інформацією, бойовики стріляли із заборонених Мінськими угодами великокаліберних мінометів - Слідча група СБУ потрапила під мінометний обстріл на Луганщині
    За оперативною інформацією, бойовики стріляли із заборонених Мінськими угодами великокаліберних мінометів
    Фото: ssu.gov.ua

    Співробітників спецслужби «накрило вогнем» під час роботи в Трьохізбенці

    Під обстріл бойовиків на Луганщині потрапила оперативно-слідча група Служби безпеки України, яка працювала біля лінії зіткнення. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Відомо, що співробітників спецслужби «накрило вогнем» під час роботи в Трьохізбенці. Зазначається, що там офіцери СБУ збирали докази, які підтверджують вину найманців в обстрілах мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування.

    За оперативною інформацією, бойовики стріляли із заборонених Мінськими угодами великокаліберних мінометів. Усі члени оперативно-слідчої групи СБУ залишилися в живих.

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    Слідча група СБУ потрапила під мінометний обстріл на Луганщині
    Слідча група СБУ потрапила під мінометний обстріл на Луганщині
    Слідча група СБУ потрапила під мінометний обстріл на Луганщині
    Слідча група СБУ потрапила під мінометний обстріл на Луганщині
    Слідча група СБУ потрапила під мінометний обстріл на Луганщині
    Слідча група СБУ потрапила під мінометний обстріл на Луганщині

    Вказано, що наразі українська спецслужба продовжує збирати докази у кримінальному провадженні за фактом обстрілу українських позицій, який мав місце 8 вересня. Це вже 64 провадження з початку року, яке СБУ відкрила за фактом обстрілів лише у Луганській області.

    Нагадаємо, що російські окупаційні війська ввечері 8 вересня обстріляли район тубдиспансеру в селі Трьохізбенка Щастинського району Луганської області. Вони використовували заборонене Мінськими угодами великокаліберне озброєння. Внаслідок атаки зазнали поранень шестеро українських військовослужбовців.

    Крім того, застосована ворогом артилерія калібру 122 мм влучила у цивільні об’єкти та пошкодила житлові багатоповерхові та приватні будинки мешканців села Трьохізбенка.

    Зазначимо, сьогодні окупанти тяжко поранили українського військового.

    Минулої доби бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Також зранку 9 вересня бойовики обстрілювали залізничну станцію на Донеччині.

    Теги: бойовики на Донбасі СБУ Луганщина обстріл
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    Слідча група СБУ потрапила під мінометний обстріл на Луганщині