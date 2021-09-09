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    Думки вголос

    20 років в'язниці для бойовика «ДНР». Чи варто Україні брати приклад з Чехії?

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    Згідно з матеріалами справи, Лукаш Новачек відправився на Донбас у липні 2015 року - 20 років в'язниці для бойовика «ДНР». Чи варто Україні брати приклад з Чехії?
    Згідно з матеріалами справи, Лукаш Новачек відправився на Донбас у липні 2015 року

    Кремль і його поплічники в Україні наполягають на тотальній амністії для бойовиків і розмахують «мінськими угодами»

    Мовою оригіналу

    В Чехии краевой суд города Пльзени признал виновным жителя Карловарского края 27-летнего Лукаша Новачека. Его обвиняли в участии в боевых действиях на стороне так называемой «ДНР». Согласно материалам дела, Лукаш Новачек отправился на Донбасс в июле 2015 года. Он утверждает, что в социальных сетях познакомился с девушкой по имени Наташа, которая начала его уговаривать вступить в ряды армии так называемой «Новороссии».

    Получил он приличный срок – 20 лет тюрьмы. Формулировка обвинения, которую признал суд – причастность к ОПГ и участие в террористической атаке. Вот так рассматривают в Чехии все эти «народные милиции» из ОРДЛО. Чехам честь и хвала, безусловно. Непонятно только, почему уже на протяжении семи лет войны непосредственная жертва агрессии, то есть Украина, гораздо мягче относится к предателям и пособникам оккупанту?

    Вы слышали про приговоры в 20 лет? Все гораздо мягче. А организаторы незаконных «референдумов» и «выборов» на оккупированных территориях, то есть мэры городов, депутаты, члены так называемых избиркомов вообще часто остаются на свободе. Оправдательные формулировки – действовали под принуждением, ничего не могли поделать – украинская Фемида невероятно снисходительна к таким грехам. А Кремль и его пособники в Украине вообще настаивают на тотальной амнистии и размахивают «минскими соглашениями». Не слишком ли мы деликатны с откровенными врагами? Или стоит брать пример с Чехии?

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: бойовики на Донбасі Донбас ДНР ОРДЛО
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    20 років в'язниці для бойовика «ДНР». Чи варто Україні брати приклад з Чехії?