Кремль готує нове об'єднання «ДНР» та «ЛНР» – правозахисник

Після проведення «референдуму» бойовики проситимуть Росію приєднати тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей України

«У планах Москви – повернути отруєні пропагандою території України, щоб вони стали надійним якорем збереження нашої країни в «сфері впливу» Росії»

Підконтрольні Росії фейкові територіальні утворення «ДНР» і «ЛНР» готуються до так званого референдуму про об'єднання «республік», розповів засновник «Східної правозахисної групи» Павло Лисянський.

Після проведення «референдуму» бойовики проситимуть Росію приєднати тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей України, пише «РБК-Україна».

««Л-ДНР» планують референдум, знову волатимуть, щоб Росія їх визнала, і розглядатимуть питання про об'єднання з робочою назвою «Союз народних республік»», – каже Лисянський.

Однак Росія навряд чи відгукнеться на заклик «республік». Кремль інтегрує окуповані території Донбасу фінансово, культурно та ментально, максимально відриваючи від України, однак їх анексія не є кінцевою метою РФ.

У планах Москви – повернути отруєні пропагандою території України, щоб вони стали надійним якорем збереження нашої країни в «сфері впливу» Росії і утримували від руху шляхом європейської і євроатлантичної інтеграції.

Водночас Росія планує використовувати власників своїх паспортів в ОРДЛО для голосування на вересневих виборах до Держдуми РФ. І нова обіцянка «визнання Росією» може підстьобнути процес паспортизації.

«Залучення власників російських паспортів з ОРДЛО до виборів до Держдуми має насамперед перш ідеологічний характер. Цю логіку підтверджує риторика кремлівських пропагандистів. Мовляв, якщо жителі ОРДЛО говорять російською, їздять в Росію і голосують на її виборах, то де-факто, це «російська територія», – пояснює Лисянський.

Раніше «ДНР» та «ЛНР» уклали договір про «єдиний економічний простір».

Нагадаємо, віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков пояснив, що чекає власників російських паспортів після деокупації Донбасу.

Вже наступного тижня в Росії відбудуться чергові вибори в Державну думу. У них візьмуть участь жителі окупованої частини Донбасу, яким прискореними темпами видають російські паспорти.

Напередодні Україна пояснила міжнародній спільноті, чому не можна визнавати вибори до Держдуми.

Нещодавно правозахисник розповів, як жителів Донбасу масово повезуть в Росію на вибори.