Держбюро розслідувань прийшло на телеканал Порошенка за заявою Портнова - ЗМІ



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Слідчі перевіряють можливе ухилення від сплати податків при купівлі телеканалу «Прямий»

Державне бюро розслідувань (ДБР) здійснює слідчі дії в приміщенні телеканалу «Прямий» у рамках розслідування можливих зловживань п'ятого президента Петра Порошенка під час купівлі-продажу телеканалу. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Заявник у цій справі - колишній заступник голови Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов у Facebook повідомив, що на телеканалі «Прямий» «зараз відбувається санкціонована судом виїмка документів у справі про відмивання коштів та легалізацію акцій телеканалу через кіпрську компанію».

В той же час ведучий «Прямого» Тарас Березовець заперечує це.

«Хлопці, не ведіться на фейк. Ніякої виїмки документів на Прямому ДБР не проводить. Але на канал йде цілеспрямована атака з боку Офісу президента і його голови Андрія Богдана», - написав він в Facebook.

У Держреєстрі судових рішень є рішення Печерського райсуду від 19 червня про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі клопотання слідчого управління організації досудових розслідувань ДБР.

«Надати... тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їхніх оригіналів, що перебувають у володінні Печерської районної в м. Києві адміністрації... установчих та реєстраційних документів ТОВ «Телеканал «Прямий», - йдеться у рішенні суду.

Нагадаємо, 28 червня повідомлялось, що у «Відкритому офісі» партії «Європейська Солідарність» плануються обшуки, які мають на меті паралізувати роботу виборчого штабу партії.

Офіційним власником телеканалу «Прямий» вважається Володимир Макеєнко. «Прямий» почав мовлення влітку 2017 року. У грудні 2017 року серед власників цього медіа з’явилась кіпрська компанія Parlimo Trading Limited, яка пов’язана з «Українською національною лотереєю» та оточенням українського президента.

24 червня 2019 повідомлялось, що Петро Порошенко готовий купити телеканал у Макеєнка, якщо в того виникнуть проблеми. Перед цим ходили чутки, що Віктор Медведчук планує придбати «Прямий».