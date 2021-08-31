Словаччина повністю відмовилася від російської вакцини

У країні встигли використати лише 40 тис. доз російського препарату

У словацькому МОЗ повідомляють, що припиняють використання російської вакцини через те, що вона досі не зареєстрована у ЄС

31 серпня на території Словаччини буде припинено використання російської вакцини від коронавірусу «Спутнік V». Про це російському виданню ТАСС повідомили у Міністерстві охорони здоров’я республіки.

Причиною відмови від «Спутніка» став той факт, що російська вакцина досі не пройшла реєстрацію на території Європейського Союзу.

Спочатку Словаччина закупила 200 тис. доз російської вакцини. 26 травня МОЗ республіки погодив використання препарату, а 7 червня розпочалася вакцинація. Однак вже 12 червня влада Словаччини відмовилися закуповувати нові дози «Спутніка V», а 2 липня Росія викупила 160 тисяч доз, оскільки у республіці вирішили використати тільки 40 тис.

Закупівлю російської вакцини проти Covid-19 «Спутнік V» прем’єр і голова МОЗ Словаччини організували таємно від інших партій коаліції, що спричинило політичну кризу в країні та змусило міністра охорони здоров’я піти у відставку.

Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) подав заявку на реєстрацію «Спутніка V» в Євросоюзі 29 січня 2021 року. 24 травня Європейське агентство лікарських засобів пояснило затримку з реєстрацією препарату тим, що відомство ще не отримало достатніх доказів безпечності та ефективності російської вакцини.

Зазначимо, що після відмови Словакії від використання російського препарату, єдиною країною ЄС, яка дозволила проводити вакцинацією «Спутніком V» залишається Угорщина. Наразі там вакцинувалося більш ніж 1 млн людей.

Нагадаємо, російська школярка Аріна Колесникова стала сиротою після смерті майже всіх найближчих родичів, яким вкололи першу дозу російської вакцини від Covid-19.

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