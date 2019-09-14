У понеділок Зеленський проведе переговори з президентом Словаччини
Президент Словацької Республіки Зузана Чапутова
Об 11:30 у Маріїнському палаці має розпочатися офіційна церемонія зустрічі
У понеділок, 16 вересня, президент України Володимир Зеленський проведе переговори з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою в рамках її офіційного візиту до України.
Про це повідомляє сайт президента.
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Так, об 11:30 у Маріїнському палаці має розпочатися офіційна церемонія зустрічі.
На 13:30 заплановано зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Словацької Республіки Зузани Чапутової з представниками ЗМІ.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повернув на повторний розгляд Верховній Раді Виборчий кодекс зі своїми пропозиціями.