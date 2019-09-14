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    Політика

    У понеділок Зеленський проведе переговори з президентом Словаччини

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    <span>Президент Словацької Республіки Зузана Чапутова</span> - У понеділок Зеленський проведе переговори з президентом Словаччини
    Президент Словацької Республіки Зузана Чапутова

    Об 11:30 у Маріїнському палаці має розпочатися офіційна церемонія зустрічі

    У понеділок, 16 вересня, президент України Володимир Зеленський проведе переговори з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою в рамках її офіційного візиту до України.

    Про це повідомляє сайт президента.

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    Так, об 11:30 у Маріїнському палаці має розпочатися офіційна церемонія зустрічі.

    На 13:30 заплановано зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Словацької Республіки Зузани Чапутової з представниками ЗМІ.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повернув на повторний розгляд Верховній Раді Виборчий кодекс зі своїми пропозиціями.

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