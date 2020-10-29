Словакам дозволять пересуватися містом лише з негативним Covid-тестом



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Обмеження не будуть поширюватися лише на тих, в кого є негативний тест на коронавірус, - зазначив прем'єрміністр Словаччини Ігор Матович

Влада Словаччини продовжила до 8 листопада обмеження на вільне пересування

Уряд Словаччини в рамках оголошеного на початку цього місяця надзвичайного стану у відповідь на зростання кількості інфікувань коронавірусом і смертей продовжив дію обмежень на вільне пересування до 8 листопада. Про це у середу, 28 жовтня, заявив прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович, передає агентство Reuters.

Водночас він повідомив, що це обмеження з 2 листопада не буде поширюватися на тих, в кого є в наявності негативний результат на коронавірус. Такі особи зможуть вільно пересуватися країною.

Таке рішення було ухвалено на тлі того, що у Словаччині на цих вихідних починається перший етап загальнонаціонального тестування на коронавірус. Влада країни планує охопити тестуванням все населення віком від 10 до 65 років.

Незважаючи на те, що участь у тестуванні добровільна і безкоштовна, в країні є багато критиків цієї урядової ініціативи, які зауважують, що людям все одно фактично не залишили вибору, передає агентство dpa. Також скептицизм викликає той факт, що під час тестування будуть використовуватися експрес-тести, які дають швидкий, але не завжди точний результат.

За офіційними даними органів охорони здоров'я Словаччини, у країні з населенням приблизно 5,5 мільйона осіб за останню добу було зареєстровано майже три тисячі нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих з початку пандемії у Словаччині наближається до позначки 50 тисяч осіб.

Нагадаємо, що Словаччина збирається протестувати на коронавірус майже все населення країни.

Раніше повідомлялося, що Словаччина за підтримки збройних сил проведе масове тестування на Covid-19.

Як відомо, у Словаччині з 24 жовтня до 1 листопада на тлі пандемії Covid-19 вводиться комендантська година. В цей період будуть закриті майже всі магазини, підприємства і школи.

Винятки будуть зроблені для продовольчих магазинів і госптоварів, комунальних служб.